Ifølge allmennkringskasteren er det fremdeles tusenvis av hyttefolk som nekter å dra hjem, selv om regjeringen har besluttet å forby opphold på fritidseiendommer utenfor hjemkommunen.

Årsaken er frykten for at koronasmittede gjester skal overbelaste det lokale helsevesenet, og allerede har syke hyttefolk tatt kontakt med Røde Kors for å få hjelp.

– Vi er kommet dit at vi er nødt til å iverksette tiltak for å få folk hjem. For dette er alvor, sier beredskapsrådgiver Espen Bille-Larsen i Hol og Ål til NRK.

Må sende bistandsanmodning til Forsvarets ledelse

Distriktssjef Morten Sundal i Heimevernet distrikt Buskerud og Telemark sier til NRK de er klare til å rykke ut om de får ordre om det, men at han håper folk drar før soldatene sendes ut.

– Det er unødvendig bruk av samfunnets ressurser om vi må reise rundt og jage folk hjem, sier han.

Forsvarsstaben opplyser overfor Aftenposten at Heimevernet først kan sendes ut til et slikt oppdrag ved at en sivil, statlig myndighet, som politiet, sender en formell bistandsanmodning til Forsvaret.

Heimevernets kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen sier til Aftenposten at han ikke er kjent med at de har mottatt en formell ordre foreløpig.

Ringes ned av folk som vil ha unntak fra forbudet

Mandag opplyser Riksadvokaten at brudd på forbudet som hovedregel skal straffes med 15.000 kroner i bot. Forbudet er ennå ikke innført, men er ifølge helseminister Bent Høie klart til å bli satt i kraft dersom hyttefolk ikke drar hjem frivillig.

Ifølge NRK ringes likevel kommuneleger, lokale legekontor og beredskapsrådgiver ned av folk som vil ha dispensasjon for å kunne bli på hytta.

Tall fra kommunenes varslingssystem, som baserer seg på antallet mobiltelefoner tilknyttet basestasjoner i området, viser at 40.000 oppholder seg i Hallingdal. Det er en dobling av innbyggertallet.