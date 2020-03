Industribrann på Herøya – ikke lenger fare for gasslekkasje

Ifølge avisen Telemarksavisa (TA) i Skien er det i fabrikken RHI Normag AS som er rammet av to branner, i to forskjellige industriovner. Avisen henviser til opplysninger fra politiet. TA skriver at ingen er skadet i brannene.

Politi og helsepersonell er også på stedet. Det er uklart hvordan brannene har oppstått. Ifølge staben ved Herøya Industripark har man kontroll på situasjonen, og ved 22.20-tiden ble det meldt at det heller ikke lenger er fare for lekkasjer eller spredning av brannene.

– To ovner har revnet, og det har oppstått fare for gasslekkasje, opplyser operasjonssentralen i Sørøst politidistrikt.

Hevder å ha kontroll på situasjonen

Klokken 21.40 sendte Industrivernstaben ved Herøya Industripark ut en pressemelding der det heter at sitausjonen er under kontroll.

Avsender, Christian Valand, opplyser at det oppsto en brann i forbindelse med en gjennomsmelting av en ovn klokken 19.45.

Man fikk ifølge Valand raskt kontroll oversituasjonen, og nødetatene utførte etterslukking.

Men klokken 20.45 ble det meldt om en ny brann i en annen ovn ved samme fabrikk, nå i motsatt ende av fabrikken. Hendelsesforløpet var det samme. Også her fikk man raskt kontroll på brannen, opplyser Valand.

Det opplyses også at det er iverksatt tiltak som skal sørge for at situasjonen ikke eskalerer ytterligere.

Dette er fabrikken som er rammet av brann

RHI Normag AS produserer ulike typer magnesiumoksid, ifølge fabrikkens egne nettsider. Her heter det:

Bedriftens hovedråstoff er dolomitt fra Nordland som knuses, og deretter behandles ved 1000 grader i bedriftens kalsinatortårn.

I neste trinn felles det ut magnesiumhydroksid ved hjelp av sjøvann. Dette går videre til filtrering hvor man fjerner vann, hvoretter produktet behandles ved moderate temperaturer i en såkalt roterovn.

Resultatet er magnesiumoksid, MgO, som brukes innen landbruk, papirindustri, gummi-industri, kullkraftverk og annen kjemisk industri.