Politiet: Ingen vitner så langt som har sett selve styrten

Saken oppdateres.

Det opplyser politiet på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Bildet er den siste kjente observasjonen av helikopteret før det styrtet.

– Det er ingen vitner som har sett selve styrten, men politiet har fått tilsendt bilder og videoer som passasjerene har sendt som snap. Et bilde er tatt rundt halvannet minutt før ulykken inntraff, men ut ifra bildet kan vi ikke se noe unormalt eller noe som kan si noe om årsaken til ulykken, sa lensmann Øyvind Lorentzen i Alta på pressekonferansen.

Flere vitner har meldt seg og blitt avhørt, men politiet kan ikke gå inn på detaljer om hva disse har forklart.

– Slike vitneobservasjoner er særdeles viktige biter i puslespillet som til slutt forhåpentligvis kan gi et svar på hvorfor ulykken skjedde, sa Lorentzen.

Seks personer omkom i ulykken, som skjedde lørdag ettermiddag. De fem passasjerene i helikopteret var unge personer mellom 19 og 22 år – alle fra Alta. En 27 år gammel svensk statsborger var pilot.

Statsadvokaten beordrer etterforskning

Tidligere mandag ble det klart at Troms og Finnmark statsadvokatembeter beordrer etterforskning av helikopterselskapet Helitrans etter ulykken.

Politiet i Finnmark har fått ordre om å etterforske blant annet luftfartstillatelsene, eventuelle begrensninger, sertifikater og teknisk tilstand hos selskapet.

Førstestatsadvokat Lars Fause understreker at de ikke mistenker at Helitrans har gjort noe galt.

Tom Skoglund / Altaposten

– Vi har ingen grunn til å tro at de ikke har ting på stell. Men vi må likevel snu alle steiner. Vi har et uklart årsaksforhold og selvfølgelig det faktum at seks personer mistet livet, sier Fause.

Daglig leder Richard Simonsen i helikopterselskapet sier at han vil bistå uansett hvilke myndigheter som ønsker å etterforske dem.

– Vi har ingenting å skjule i selskapet, på noen som helst måte, sier han til Altaposten.