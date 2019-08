Ingen mistenkte etter voldtekt i Frognerparken

Det bekrefter vaktleder Janne Kroglund ved krimvakta i Oslo til NTB natt til søndag.

Politiet ble varslet om voldtekten i Frognerparken fredag kveld, i forbindelse med en fest hvor flere hundre ungdommer var til stede.

Det ble først meldt om to voldtekter.

– Vi har tatt imot forklaringer, og det viser seg at det er snakk om én voldtekt og en hendelse med uønsket seksuell handling, sier Kroglund.

NTB har tidligere fått opplyst at begge jentene er under 18 år.

Lørdag kveld fikk NRK opplyst fra krimvaktleder Kenneth Vold at jentene har vært inne hos legevakt for undersøkelser. Det ønsker ikke Kroglund å kommentere.

Må slås ned på

Det var rundt 500 ungdommer samlet i Frognerparken fredag kveld. Politiet rykket ut og stoppet festen. De fortalte da til NTB av mange var mindreårige og svært beruset.

Til NRK sier avsnittsleder Johan Benitez på Majorstuen politistasjon at det ble observert rusede ungdommer helt nede i 14-15-årsalderen.

– Det er ikke greit at mindreårige samles i det fri og nyter alkohol, og at personer blir utsatt for seksuelle overgrep. Vi må slå hardere ned på denne typen arrangementer, og sette i gang tiltak som gjør at dette ikke skjer i framtiden, sier han til statskanalen.

– Vær gammeldags og plagsom

Etter festen i Frognerparken la Benitez ut et innlegg på ungdomsavsnittets Facebook-side.

– Frognerparken huset på et tidspunkt ca. 500 ungdommer som hadde med stereoanlegg og var der for å feste. I natt opplevde vi flere hendelser som jeg så inderlig skulle sett ikke hadde skjedd, og som påvirker en ungdoms liv, skriver han.

Samtidig oppfordrer avsnittslederen foreldre, skolene og bydelen om å passe på ungdommene.

– Kjære foreldre! Dere får lov å være slitsom, krevende, masete, irriterende og gammeldags. Gjør gode avtaler med din ungdom. Vær plagsomt pågående med sms og ringing. Festkulturen setter i disse dager sin standard for det kommende året, skriver Benitez.

Han tilføyer at det «varmer et forebyggerhjerte» når foreldre dropper sine glass med vin for å være i beredskap.