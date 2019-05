Totalt har regjeringen i sitt forslag satt av 500 millioner kroner til avviklingen, en pott som ble jekket opp fra 365 millioner etter høringen. Men regjeringspartienes stortingspolitikere fikk nylig beskjed fra flere av sine fylkeslag om å sørge for at kompensasjonen forbedres ytterligere, noe regjeringen nå ser ut til å åpne for.

Å avvikle pelsdyrnæringen av hensyn til dyrevelferd var en blank seier for Venstre i regjeringsforhandlingene på Jeløya i fjor og på Granavollen i år. Høyre, Frp og KrF ønsket alle opprinnelig å beholde næringen.

KrF-nestleder Olaug Bollestad, som i vinter overtok som landbruks- og matminister, slo under partiets landsmøte nylig fast at «pelsdyr er en drittsak».

Regjeringspartiene er enige om at næringen skal avvikles fram mot 1. februar 2025.

