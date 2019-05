– Dette vil koste det det vil koste, sier saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) om kompensasjonspakken som Frp, Høyre, Venstre og KrF la fram på Stortinget onsdag.

Foruten en vidåpen dør for å øke den økonomiske rammen på 505 millioner kroner, er individuell vurdering av gjelden ved hvert enkelt bruk, kompensasjon til de over 62 år og økt støtte til riving av byggverk hovedelementer i pakken.

– Det er en stor menneskelig belastning å bli fratatt næringsgrunnlaget og miste muligheten til å videreføre driften til neste generasjon. Det skulle bare mangle at staten kompenserer for de faktiske kostnadene, sier Ørsal Johansen.

1,7 milliarder?

Aps Terje Lien Aasland mener kompensasjonen burde vært basert på ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Det betyr at mer av de faktiske verdiene som ligger der og det som påføres av kostnader, blir dekket.

– Om man hadde brukt ekspropriasjonsrettslige prinsipper, er kostnaden beregnet til om lag 1,7 milliarder kroner, sier Ap-politikeren.

Han minner om at dette er et usikkert anslag.

– Har dere laget et opplegg her som kan bli veldig mye dyrere, Ørsal Johansen?

– Vi har lagt et opplegg der de som har drevet med pelsdyr, får kompensert for riving, ikke-realiserbar kapital og omstilling. Noe dyrere blir det, men hva beløpet blir, vet vi ikke, sier han til NTB.

KrFs Steinar Reiten viser til at det nå skal utarbeides en forskrift som vil klargjøre kompensasjonsordningen.

– Da vil tallene materialisere seg. Men at det blir vesentlig mer enn 505 millioner, er helt opplagt. For meg er det særlig gledelig at kostnader til riving og opprydning av pelsdyrhus som er i drift, skal kompenseres fullt ut, sier han til NTB.

Etterlyser anstendighet

Aasland mener regjeringspartiene ikke har klart å gi pelsdyrbøndene en ordentlig erstatning.

– Det er to år siden Stortinget sa, mot Aps stemmer, at vi går for en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen. Så kommer de samme partiene og legger den ned. Da mener jeg anstendigheten og folkeskikken må fram. Det mangler disse partiene når de legger fram det de gjør nå, sier han til NTB.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad fremholder at regjeringen nå «innfører næringsforbud for en hel yrkesgruppe».

– Det eneste vi mener vil være akseptabelt, er full erstatning individuelt til alle som blir nektet å drive med yrket sitt. Alt som har med riving og gjeld å gjøre og oppsparte midler som er brukt til å etablere livsverket, bør gis kompensasjon, mener hun.

Venstre-seier

Verken Frp, Høyre eller KrF ønsker egentlig å legge ned næringen. Venstre har imidlertid i to regjeringsforhandlinger fått gjennomslag for dette. Næringen skal avvikles innen 1. februar 2025.

Venstres André Skjelstad sier han er glad for avviklingen, men også for at de rundt 170 pelsdyrfarmerne får en god kompensasjon.

– Dette er først og fremst en god dag for dyrevelferden i Norge, men også pelsdyrfarmerne har god grunn til å være fornøyde med det vi har kommet fram til, sier han.

Kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen roser regjeringen for handlekraft og kaller kompensasjonen en «svært raus og god økonomisk sluttpakke».

– Dette vil gagne pelsdyroppdretterne, ikke minst den halvparten av dem som etter all sannsynlighet ville avviklet før 2025 på grunn av dårlig økonomi, sier hun til NTB.

Totalt har regjeringen i sitt forslag satt av 500 millioner kroner til avviklingen, en pott som ble jekket opp fra 365 millioner etter høringen. Men regjeringspartienes stortingspolitikere fikk nylig beskjed fra flere av sine fylkeslag om å sørge for at kompensasjonen forbedres ytterligere, noe regjeringen nå ser ut til å åpne for.

Å avvikle pelsdyrnæringen av hensyn til dyrevelferd var en blank seier for Venstre i regjeringsforhandlingene på Jeløya i fjor og på Granavollen i år. Høyre, Frp og KrF ønsket alle opprinnelig å beholde næringen.

KrF-nestleder Olaug Bollestad, som i vinter overtok som landbruks- og matminister, slo under partiets landsmøte nylig fast at «pelsdyr er en drittsak».

Regjeringspartiene er enige om at næringen skal avvikles fram mot 1. februar 2025.

Saken oppdateres.