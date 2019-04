VG skriver onsdag at politiadvokat Kathrine Tonstad har sendt sin innstilling til Riksadvokaten, som skal avgjøre om det blir tiltale eller ei.

Dersom saken blir henlagt, vil russiske Mikhail Botsjkarov søke erstatning, sier hans advokat Hege Aakre.

– Han satt i varetekt i en hel måned. Det var mye uønsket oppmerksomhet i mediene verden over, og han håper på en unnskyldning, sier Aakre til VG.

Hun tror det går mot en henleggelse.

– PST har ikke funnet et eneste bevis som fastslår at han har gjort noe ulovlig, påpeker hun.

Botsjkarov hadde vært deltaker på et IT-seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD) da han ble pågrepet 21. september i fjor.

Ifølge VG antyder den russiske storavisen Kommersant at det kan foreligge en avtale mellom Norge og Russland rundt Botsjkarov-saken, som kan føre til at Russlands president Vladimir Putin kan benåde spiontiltalte Frode Berg, som nå står for retten i Russland.