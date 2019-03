Isras traff familievognen på tog på Bergensbanen

(Bergens Tidende): Ved 12.30-tiden tirsdag ble et tog på Bergensbanen truffet av et isras i en tunnel mellom Bergheim og Flå i Hallingdal, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

– Et tog kom kjørende fra Bergen, så har det rast is fra fjellveggen. Noen ruter i en av vognene ble knust, sier Ragnhild Aagenes, pressevakt i Bane Nor til Bergens Tidende.

Det ble først opplyst at tre personer ble skadet i hendelsen, men Sør-Øst politidistrikt opplyser nå at det er to personer som er skadet.

– En kvinne og en mann er skadet. Personene er sendt til Ringerike sykehus og Flå legevakt, sier Anne Meyer, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt.

Traff familievognen

En barnevogn sto rett ved et av de knuste vinduene.

– Det var ruter i familievognen som ble knust, sier pressevakt Gina Scholz i NSB.

NSB har foreløpig ikke oversikt over hvor mange barn som satt i vognen. Det skal hovedsakelig ha vært voksne i vognen, ifølge Scholz i NSB.

Kraftig forsinket

Toget sto en stund på Flå stasjon etter hendelsen. Ved 14.00-tiden kjørte toget videre fra stasjonen mot Oslo, og lå da 190 minutter bak rutetiden.

Israset førte ikke til at andre tog ble forsinket på strekningen.

Vognen som ble truffet av israset ble stengt av. Passasjerene som satt i denne vognen, ble flyttet til andre vogner.

– Det er en strekning hvor det ikke er så høye fjellsider, så det kom uventet på meg, sier Helge Sunde som var om bord på toget.

Han sier at det sto en barnevogn inne i barnevognen, men at det ellers ikke var noen unger å se.

To av rutene i vognen var knust etter israset, forteller Sunde.

Dette er andre gangen et tog på Bergensbanen er blitt truffet av is denne måneden.