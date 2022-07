SAS-pilotene er bakkefast: – Savner å være i luften

Forhandlingene mellom pilotene og SAS-ledelsen er på sin fjerde dag. Vi møter SAS-konflikten på bakkenivå.

Pilotene står utenfor alle de store flyplassene i landet.

25 minutter siden

– Keep fighting, sier et utenlandsk par idet de går forbi SAS-pilotene utenfor Gardermoen.

For her står de, to og to, og deler ut flyers til reisende.

«SAS gir bort jobbene våre på billigsalg – vi streiker for å beholde jobbene våre!» står det på forsiden.

Det er lørdag formiddag midt i juli. De fire pilotene står i shorts og T-skjorter, og med gule refleksvester med ordet «STREIK» på ryggen. Noe litt annet enn den vanlige pilotdressen vi ellers ser dem i. Sola steker, og det er ganske vindstille. Det er egentlig perfekt flyvær.

Jørn Warmbo, Frode Hoel, Arne Rasmussen og Trond Strøm skulle egentlig sittet i førerkabinen på vei til Madrid, New York eller Roma.

Men istedenfor står de her, nede på bakken.

– Vi savner å være i luften, det gjør vi, sier Warmbo og Hoel til hverandre.

På Gardermoen står det streikevakter ved alle inngangene til terminalen.

Jørn Warmbo har byttet ut pilotdressen med gul streikevest, men har beholdt pilotbrillene. Frode Hoel står bak.

– Er forundret over at vi står her

Streiken har pågått i nesten to uker. Det er to uker siden de styrte et SAS-fly. Det er to uker siden man hørte «This is Jørn Warmbo, I am your captain this evening» på høyttaleranlegget i flyet. Det er rett og slett to uker siden disse fire fikk gjøre jobben sin.

– Vi vil jo gjerne tilbake til jobben vår så fort som mulig. Jeg skulle jo gjerne vært i luften nå, sier Rasmussen.

– Jeg er egentlig forundret over at vi står her. Dette burde vært løst opp i allerede, legger han til.

Fakta Derfor streiker SAS-pilotene: Oppsigelse under pandemien Mange piloter ble sagt opp under pandemien. Pilotene går nå ut i streik fordi SAS ikke gjenansetter de oppsagte pilotene, men heller unge og billigere piloter. De nyansatte pilotene blir ansatt i datterselskapene SAS Connect og SAS Link. Her er vilkårene og betingelsene dårligere enn i moderselskapet. Lønn og arbeidsbetingelser Opprettelsen av datterselskapene oppfattes som at SAS som arbeidsgiver forsøker å kvitte seg med de forpliktelsene de har når det gjelder lønn og arbeidsbetingelser. Mener ledelsen tvang frem en streik Pilotene mener de under megling og forhandling strakte seg langt for å tilby gode vilkår til SAS-ledelsen, men at mållinjen ble flyttet gang etter gang. Fagforeningene mener også det virket som SAS-ledelsen ikke vil komme til enighet, og at derfor hadde de ikke noe annet valg enn å gå ut i streik. Kilde: frifagbevegelse.no Vis mer

Flyeren pilotene deler ut til forbipasserende.

For langtekkelig

– Hva er konsekvensene hvis det ikke blir en løsning?

– Nei, de må jo komme til en enighet. Det må de jo, sier Rasmussen.

Og at det er tatt for lang tid, er alle fire enige om. Å ikke kunne dra på jobb er jo greit i et par dager, det poengterer pilotene. Nå som streiken snart begynner på den tredje uken, så kjenner man på rastløshet og at man begynner å bli lei.

– Vi følger jo med hele tiden på nyhetene. Sjekker om noe har skjedd, sier Hoel.

– Det blir utsatt og dratt ut hele tiden. Man merker jo at det tærer på humøret, legger Warmbo til.

Forhandlingene mellom partene i SAS-konflikten er på sin fjerde dag i Næringslivets hus i Stockholm. Fredag kom det frem at partene ikke møttes før langt utpå dagen. Nå venter pilotforeningene på et forslag fra SAS-ledelsen. De kommer ikke til å godta hva som helst.

– Vi vil jo at de holder seg til avtalen vi i utgangspunktet hadde. At alle oppsagte piloter får jobbene sine tilbake. Det er det viktigste, forteller Rasmussen.

– Dette er en kamp vi må ta nå, legger Strøm til.

«Har dere tid til å lese litt om hvorfor vi streiker?» spør Warmbo forbipasserende.

Trenger å spare

Etter pandemien hadde SAS en enorm gjeld, og sjansene for konkurs var større. Selskapets snuoperasjon, ved å opprette to datterselskap, SAS Connect og SAS Link, er en del av moderselskapets SAS Forward-plan. Planen skal spare selskapet for 7,5 milliarder svenske kroner i året.

Det krever at pilotene går med på å kutte i kostnader.

En annen del av planen er å få kreditorene med på å omgjøre gjeld til akser. I tillegg må SAS lokke til seg investorer som kan skyte inn frisk kapital.

Til E24 sier SAS-sjef, Anko van der Werff, dette er komplisert nå.

Trond Strøm og Arne Rasmussen deler ut flyers til reisende.

Møter mye forståelse

De forbipasserende på Gardermoen tar gledelig imot flyers fra pilotene. «Stå på!» og «Vi heier på dere» går i ekko i de store folkemengdene som er på vei inn på flyplassen.

– Vi møter mye forståelse og det virker som folk skjønner at dette er en viktig sak, forteller Rasmussen.

Det er sjelden pilotene møter kritiske folk. Nesten alle gir dem et klapp på skulderen idet de småjogger inn på flyplassen for å rekke flyet sitt. Få har tid til de lange samtalene, men de tar med seg en flyer og får sagt et par støttende ord.

Selv om de gjerne skulle vært i luften, er de glade for at de har muligheten å streike.

– Vi får et enda sterkere og tettere bånd. Da mener jeg alle kollegene i Norge, Sverige og Danmark. Vi blir sammensveiset, sier Warmbo om kollegene sine.

– Og vi kommer til å stå her og kjempe så lenge det er nødvendig, sier Rasmussen.