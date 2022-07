Regjeringen lovet beredskapslagring av korn. Men nå kan Norges største silo bli revet.

Landbruksdirektoratet anbefaler at Norge lagrer korn for et halvår. Men fordi Norges største silo etter planen vil bli revet, anslår de at det vil ta syv år å få en slik kapasitet på plass.

Stavanger Havnesilo kan matkorn for over et halvår, til hele Norge, og har ledig kapasitet for to måneder. Snart kan den imidlertid bli revet.

18 minutter siden

I en nylig rapport anbefaler Landbruksdirektoratet at det blir etablert beredskapslagre for matkorn som tilsvarer et halvt års forbruk i Norge.

I Hurdalsplattformen, som Ap og Sp skrev før de gikk i regjering sammen, lovte de også å etablere beredskapslagring for korn.

Det kan imidlertid ta lang tid.

Norges største kornsilo, Stavanger Havnesilo, ligger nemlig an til å bli solgt og revet. Denne siloen har i dag ledig plass til cirka 50.000 tonn korn, som tilsvarer to måneders forbruk i Norge.

Hele siloanlegget rommer 265.000 tonn korn, som tilsvarer forbruket av matkorn i godt over et halvår.

Hvis Stavanger havnesilo ikke kan brukes, anslår Landbruksdirektoratet at det vil ta syv år å etablere beredskapslagre for et halvår – fra tidspunktet det blir vedtatt at beredskapslagring skal etableres.

Avisen Nationen har tidligere skrevet om dette.

Fakta Beredskapslagring i Norge I 1928 ble beredskapslagre for korn innført i Norge, i første omgang for to måneders forbruk. Siden ble kapasiteten økt gradvis frem til begynnelsen av 70-tallet, hvor man bygget opp lagerbeholdningene så de tilsvarte ett års forbruk av matkorn.

Lagrene bre opprettholdt til 1995, men da vedtok regjeringen å bygge ned kapasiteten til et halvt år. I 2003 ble de siste lagrene avviklet.

I den nye rapporten skriver Landbruksdirektoratet at hvis kornproduksjonen i Norge er svært lav ett år, vil man i utgangspunktet kunne importere i stedet. Det man imidlertid kan frykte, mener de, er at det oppstår en situasjon hvor prisene på verdensmarkedet stiger så mye at produksjonen av mel og bakervarer i Norge blir forstyrret.

Beredskapslagring av korn er blitt utredet flere ganger de siste 10 årene, både av myndighetene og ulike forskningsinstitusjoner. Utredningene har endt med sprikende konklusjoner om hvorvidt kornlagre bør etableres. Vis mer

Felleskjøpet vil forhandle

I dag er det Felleskjøpet som eier siloen. Det bondeeide samvirket bruker i dag siloen til kortsiktig lagring av korn, men jobber for å få tomten omregulert til boligformål.

Derfor har ikke Landbruksdirektoratet regnet med at den kan brukes.

Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet sier til Aftenposten at Felleskjøpet vil bygge opp kapasitet for kortsiktig lagring av korn andre steder i landet, til erstatning for Stavanger Havnesilo.

Grunnen til det er at det er der kornet vokser, og også der møllene ligger.

– Kornet produseres på Østlandet og i Trøndelag. Da er det viktig å ha lagerkapasitet der, konstaterer Jødahl Skuterud.

Felleskjøpet har regnet med å bruke pengene fra salget på å bygge opp den kapasiteten. Men hvis staten ønsker å utsette salget, er Felleskjøpet villige til å forhandle om en avtale hvor siloen får stå lenger enn planlagt.

– Det er et vesentlig poeng at det ikke er ledig kapasitet andre steder i Norge. Hvis en avtale med staten gir oss tilstrekkelig finansiering skal vi selvfølgelig bidra til konstruktive løsninger, men vi må bygge tilstrekkelig kapasitet selv, ser Jødahl Skuterud.

Samtidig poengterer hun at Felleskjøpet ikke kan love noen avtale.

Hun gjør det også klart at på kortere sikt vil Stavanger Havnesilo være tilgjengelig. Hun vet ikke hvor lang tid prosessen med omregulering vil ta, men anslår tre-fire år.

Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet, sier at de er villige til å forhandle om varigheten av en eventuell midlertidig leieavtale.

Tror staten får leie

Dag Fossen er tidligere styreleder for Felleskjøpet og pensjonert bonde.

Forrige uke sa han til Nationen at hvis staten ønsker en leieavtale for Stavanger Havnesilo frem til annet lager er på plass, vil ikke Felleskjøpet kunne si nei.

Til Aftenposten påpeker Fossen at landbruket er sterkt avhengig av støtte fra staten, og han mener de har alt å vinne på å samarbeide.

– Jordbruket er en politisk næring. For å få inntekter må jordbruket gå til Stortinget. Derfor vil det være politisk umulig å si nei hvis staten ber om å få leie, sier han.

Han understreker også at behovet kun er midlertidig.

– Dette er ikke noe endelig nei til boliger. I første omgang ser jeg for meg en leiekontrakt på 10 år. Da kommer de i gang, sier han.

Fossen frykter at hvis ikke regjeringen kommer raskt i gang mens dagens regjering bestemmer, vil det ikke bli innført.

– Må først gjennomgå rapporten

Aftenposten har spurt landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) om det er aktuelt å gå inn i forhandlinger med Felleskjøpet om leie av Stavanger Havnesilo.

Borch skriver at det er for tidlig å konkludere om hvilke anlegg som trengs, men at «pr. i dag er vi ikke i den situasjonen at vi må fremskynde beredskapslagring».

Hun frykter også at hvis vestlige land kjøper inn veldig mye korn for å bygge opp beredskapslagre, vil det true forsyningssikkerheten i andre land.

«En eventuell storstilt etablering av beredskapslagring i den vestlige verden, vil kunne forsterke en krevende situasjon for mange fattige land som er avhengig av å kjøpe korn. Den dimensjonen er også viktig å ta med seg i det arbeidet vi skal gjøre», skriver Borch.

Hun mener dessuten det er for tidlig å konkludere om hvor lang tid det er nødvendig å lagre korn for.