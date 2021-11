Stortingspresidenten fikk gratisbolig med leieverdi på minst 380.000 kroner selv om hun bodde 29 km unna

Eva Kristin Hansen (Ap) meldte først flytting til Ski, der hun eide bolig, to dager etter at hun ble valgt inn i Stortingets presidentskap. Da ble hun den nest øverste ansvarlige for regelverket rundt pendlerboligene.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap).

17. nov. 2021 11:54 Sist oppdatert 52 minutter siden

Det var Adresseavisen som avslørte at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) frem til 2017 fikk gratis pendlerbolig av Stortinget, til tross for at hun hadde hus i Ski.

Huset ligger 29 kilometer fra Stortinget.