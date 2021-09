Kjørte fra Roma til Nordkapp på 45 timer. Slo Google Maps med nesten fire timer.

To italienere kjørte den 4.400 kilometer lange strekningen Roma-Nordkapp på like over 45 timer og slo både Google Maps og satte ny Guinness-rekord.

Tidligere motorsportsutøver Fabio Barone og medsjåfør Alessandro Tedini brukte totalt 45 timer, 20 minutter og 27 sekunder på ferden, som ble gjennomført i en Ferrari F8 Tributo, ifølge Ferrari-eier-klubben Passione Rossa, der Barone er leder.

De to hadde som mål å slå tidsanslaget til karttjenesten Google Maps fra sentrum av Roma til det nordligste punktet man kan nå med bil i Europa.

Google Maps har i sitt kartsystem anslått at strekningen ville ta 49 timer. Den tiden slo de to italienerne med nesten tre timer og 40 minutter.

Tirsdag la Fabio Barone ut et bilde der han holdt et italiensk flagg sammen med makkeren Tedini.

Fartsgrensene ble overholdt gjennom hele kjøreturen, og det var kun full gass på Ferrarien på Autobahnen i Tyskland, hvor det ikke er noen fartsgrense.

– Vi ble inspirert av en bragd fra 1953 da fire vågale, unge menn i en Fiat Balilla kjørte av sted fra Roma, nådde Nordkapp og returnerte til den italienske hovedstaden etter 45 dager med kjøring, sa Barone til et italiensk nyhetsbyrå.

– På den tiden var dette en skikkelig bragd. Vi ønsket å gjenta eventyret og tilpasse det med moderne virkemidler.