Tilbake i Norge etter 20 år i Afghanistan: – De har reddet mange, mange liv

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen speider etter flyet med de siste norske soldater som returnerer fra Afghanistan.

Evakueringen av de norske soldatene måtte utsettes en dag. Da evakueringen startet, fikk de en halvtime på seg. Samtidig som det norske sykehuset ble forlatt, pågikk rakettangrep mot flyplassen i Kabul.

30. aug. 2021 19:44 Sist oppdatert nå nettopp

Fra et inferno i Kabul fylt av død og voldsomme, menneskelige lidelser, til en vakker og stille, stille sommerkveld på Gardermoen Militære flyplass.

I 19.20-tiden landet et SAS-fly på Gardermoen med de siste norske soldatene og helsepersonell fra Afghanistan.

Om bord var blant annet spesialsoldater og 20–30 personell fra feltsykehuset.

Planen var å trekke ut soldatene i går. Men situasjonen endret seg, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til Aftenposten.

Sykehuspersonellet hadde en halv time på seg da flyet kom for å hente dem ut, sammen med spesialsoldatene.

Aftenposten får opplyst at sykehuset ble evakuert mens det ble skutt raketter mot flyplassen.

Det var likevel ikke dette som var avgjørende for tidspunktet for evakueringen. Det hadde USA bestemt.

De to siste flaggene som sto igjen i den internasjonale flaggborgen ved flyplassen var det amerikanske, og det norske.

– De sto tett på Taliban

Noen i uniformer, de fleste i enkle t- skjorter og shorts. På flyplassen blir de bare en kort stund. De skal så fort som mulig sendes med busser til et hotell i nærheten, der de for første gang på lenge kan lukke en dør bak seg, ta en dusj og lande, sove.

Oberst Torgeir Gråtrud, sjef for spesialstyrkene, har selv med fire opphold bak seg i Kabul.

– Alle har vært i Afghanistan før, på tøffe oppdrag. Men dette har vært annerledes. De sto tett på Taliban. De var med og hjalp til etter eksplosjonene.

– De brukte sanitetskunnskapene?

-Ja. De jobbet sammen med sanitetspersonalet, sier Gråtrud.

Han opplyser at soldatene har vært med på å plukke ut dem som skulle få reise til Norge, på oppdrag fra UD.

– Dette er ikke normalt vårt oppdrag, sier Gråtrud.

Han sier også at Norge har lyktes med å få ut en god del av personalet fra den afghanske sikkerhetsstyrken CRU, som Norge har trent og levd tett på.

De tilhører ledelse i CRU og har hatt spesielt konfronterende oppdrag mot Taliban.

Det var i 19.20-tiden at flyet landet.

20 år i Afghanistan over

De siste norske soldatene forlot Hamid Karzai internasjonale lufthavn i Kabul mandag klokken 04.34 norsk tid.

– Nå har vi avsluttet det norske militære bidraget i Afghanistan. Etter tjue års innsats kommer den siste soldaten nå hjem. Jeg har stor respekt for den innsatsen som er lagt ned gjennom alle disse årene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I en kaotisk situasjon har de gjort alt de kan for å støtte evakuering, redde liv og hjelpe skadede. Jeg er imponert og vil takke alle for innsatsen de har lagt ned, sier han.

Forsvarsministeren og forsvarssjefen møtte pressen etter at flyet landet.

Forsvarets forum skrev tidligere mandag at omtrent 40 personer har tjenestegjort på feltsykehuset i august i år. Det inkluderer leger, sykepleiere, ledelse og logistikkpersonell.

I tillegg har rundt 20 spesialsoldater jobbet med å hente personell fra sykehuset og inn til området hvor UD og norsk politi har holdt til. Politiet og UD har blant annet hatt som oppgave å bekrefte identiteten på dem som er transportert ut av Kabul de siste dagene.

Det norske feltsykehuset i Kabul har reddet mange, mange liv, ifølge Forsvarets sanitet.

Har sørget for evakueringen

52 personer forlot leiren på Rena fredag 20. august. De var 56 etter en mellomlanding Gardermoen. Den siste ble varslet 13.30 fredag, og møtte på Gardermoen klokken 16 samme ettermiddag.

Den er en del av Brigade Nords hurtige reaksjonsstyrke i Telemark bataljon. I tillegg medvirker personell fra Forsvarets sanitet, Luftforsvaret og andre avdelinger.

Oppdraget er ikke vanlig kost for norske soldater: Å evakuere folk fra Kabul i kjølvannet av Talibans hurtige maktovertagelse i Afghanistan. Nordmenn og afghanere med tilknytning til Norge. Familier med små barn og eldre. Mennesker som har vært gjennom et mareritt på flyplassen i Kabul for å komme seg ut av landet.

Tilbake i Norge igjen.

Det er ingen pårørende som møter sanitetsfolk eller spesialsoldater mandag kveld. Alle skal gjennom et debriefingsprogram. Akkurat når de får møte sine kjære, og når de kan intervjues av norsk presse, vil Forsvaret ikke si noe om mandag.