Oversikt: reisereglene for populære mål i julen

Med nye smittebølger på vei en rekke steder gjelder det å holde seg oppdatert om man vil reise før eller i juletiden.

Alle reisende plikter å holde seg oppdatert på lokale regler og restriksjoner ved reise til utlandet.

NTB-Mette Estep

Nå nettopp

Hele Norge er klassifisert som risikoområde i EU/EØS-området, noe som gjør at reisende fra Norge omfattes av strenge innreiseregler. Det er reisendes ansvar å holde seg oppdatert og orientert om de til enhver tid gjeldende regler for destinasjonslandet.

Regjeringen tilbyr reiseinformasjon om alle land Norge har diplomatiske forbindelser med.

Spania

Regionene i Spania har ulike smitteverntiltak avhengig av situasjonen, for eksempel begrensninger på antall personer som kan samles, og kortere åpningstider, for eksempel på barer.

Kryssing av grensene inn til Spania er tillatt for norske borgere. Landet følger EUs smittekart og oversikt over «Risk Countries/Areas».

Alle reisende må fylle ut et elektronisk helseskjema tidligst 48 timer før avreise. Ved ankomst på flyplasser i Spania blir det foretatt måling av kroppstemperatur og visuell sjekk av symptomer samt sjekk av helseskjema.

Koronasertifikat eller -test: Alle passasjerer over tolv år må fremlegge dokumentasjon på at de enten er fullvaksinert for minst 14 dager siden, har en negativ test (PCR-test kan ikke være eldre enn 72 timer og hurtigtest kan ikke være eldre enn 48 timer før ankomst) eller har gjennomgått sykdommen siste 180 dager (det må ha gått minst 11 dager siden positiv PCR-test ble avlagt).

Koronasertifikat utstedt av Norge eller EU kan brukes som dokumentasjon på dette.

Alle over seks år må bruke munnbind innendørs og på offentlig transport. Munnbind må også brukes utendørs dersom man ikke kan holde minst 1,5 meter avstand til andre. Regionene har også ulike smitteverntiltak avhengig av situasjonen, for eksempel begrensninger på antall personer som kan samles, og kortere åpningstider, for eksempel på barer. Følg lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger.

Thailand

Thailand har åpnet opp for innreise og mellomlanding, men det er ennå høye krav til dokumentasjon, flere lokale tiltak og restriksjoner. Regler kan fort endres.

Fra 1. november lettet Thailand på innreisereglene for fullvaksinerte som kommer fra Norge. De slipper nå lang karantene, som uvaksinerte må bekoste selv. Det er også nå mulig med transitt i Thailand.

Det er imidlertid ennå strenge kriterier som må oppfylles før innreise. Sjekk informasjon om disse kriteriene hos den thailandske ambassaden i Oslo før avreise. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Selv om du har vært i Norge lenger enn de siste tre ukene før ankomst Thailand og er fullvaksinert, må du ha bestilt et døgn på et slusehotell den første natten. I prisen er det inkludert en PCR-test.

Pandemien preger fortsatt samfunnet med mange restriksjoner, som krav om munnbind både innen- og utendørs i enkelte regioner. Noen regioner har fremdeles portforbud om natten, men mange populære destinasjoner har nå droppet portforbud. Man må ofte registrere seg på kjøpesenter og andre steder hvor det samles mange mennesker.

Østerrike

Skianlegget Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn i Østerrike i februar 2019. Landet stengte ned igjen mandag 22. november. Når turistreiser fra utlandet blir mulig etter 13. desember, blir det viktig å følge med på reglene.

Landet stengte ned igjen mandag 22. november, så det er nå portforbud døgnet rundt. Turistreiser til Østerrike er ikke mulig før etter 13. desember. Østerrikske helsemyndigheter oppdaterer fortløpende informasjon om koronasituasjonen, og informasjon om innreiseregler ligger ute på turistinformasjonen.

Det blir nok en annerledes førjul, med stengte kulturscener, aktivitetstilbud og utesteder.

Også her kreves koronapass, bevis for gjennomgått infeksjon eller fersk, negativ covid-test.

Legg merke til at etter 6. desember er vaksinasjonspass kun gyldig i 270 dager etter vaksinering.

Om man ikke dokumenterer beskyttelse ved ankomst, må man ta en covid-19-test i løpet av første døgn. Avhengig av hvilke land man har oppholdt seg i før ankomst, kan man i tillegg til dette måtte gå i karantene i opptil ti dager. I Østerrike kan man nektes adgang til steder om man ikke kan legge frem gyldig koronapass.

England

Mange liker å dra på juleshopping til London. Her med London Eye i bakgrunnen. Det stilles imidlertid flere krav for tilreisende fra Norge.

I England er det nå kun to kategorier land: «rød liste og resten av verden», der Norge er rødt. Her må også fullvaksinerte testes i løpet av de to første dagene i landet, og testen skal være bestilt og betalt før avreise Norge. Alle må fylle ut et egenerklæringsskjema med adresse for alle overnattingssteder.

Gjeldende regler ligger på Travel to England from another country during koronavirus (covid-19).

Man må testes selv om oppholdet er kortere enn 48 timer. Ved positiv test, er det rett i ti dagers karantene.

Hvis du ikke kan vaksineres av medisinske årsaker, følger du samme regler som fullvaksinerte. Har du imidlertid selv valgt å ikke la deg vaksinere, må du både ta en test i løpet av de tre døgnene før avreise, deretter ta den obligatoriske todagerstesten ved ankomst og selvisoleres i ti dager.

Det er egne regler for Skottland, Nord-Irland og Wales.

USA

Reglene varierer på delstatsnivå, men det finnes noen generelle hovedpunkter. Reisende med fly til USA skal både være vaksinert og kunne legge frem negativt koronaprøvesvar i løpet av de siste tre dagene før avreise.

Også i USA kreves det en egenerklæring, og uvaksinerte får ikke innreise.

Husk at legebehandling og sykehusopphold i USA generelt er svært dyrt. Kun øyeblikkelig hjelp behandles uten forsikringsgaranti.

Sveits

Sveits skiller seg fra andre europeiske land ved at fullvaksinerte ikke behøver å teste seg. For uvaksinerte er det tilstrekkelig å fremvise negativt testsvar ved ankomst og deretter ta en ny test etter fire-sju dager. Karantene er ikke pålagt. Alle tilreisende må fylle ut egenerklæringsskjema.

Smitteforholdene har imidlertid blitt verre, så det er vel verdt å holde øye med reglene rundt innreise og testing. Sveitsiske myndigheter informerer fortløpende på helsemyndighetenes nettside New koronavirus.

Det kan forekomme lokale restriksjoner og påbud om munnbind og koronapass på steder som restauranter, kino og treningssenter.