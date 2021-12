Mer snø og bedre skiføre. Slik blir været i romjulen.

Romjulen byr på noe mildere vær og mer snø på Østlandet enn den råkalde julehelgen. Legg skituren til slutten av juleferien, er rådet fra meteorologene.

Skiføret på Østlandet har ikke vært noe særlig å snakke om så langt i jula. Jan og Hege Sandtrø testet føret ved Frognerseteren i Oslo, men vurderte lørdag å gå ned til Holmenkollen der snøkanonene har gjort løypene bedre.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Dan P. Neegaard Journalist og fotograf

25. des. 2021 14:25 Sist oppdatert nå nettopp

Det har vært en hutrende kald julaften og første juledag i store deler av landet.

Kulderekorden i natt ble satt i Karasjok der temperaturen krøp ned til minus 28,2 grader.

I Sør-Norge var det på målestasjon på Rena i Østerdalen temperaturen krøp lengst ned. Her ble det målt 25 kuldegrader julenatten. Også i Oslo-området var det temperaturer på godt under 10 kuldegrader.

Fra mandag vil dette endre seg, forteller vakthavende meteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

– Da blir det litt mer skyer og stigende temperaturer. Over store deler av Sør-Norge og Østlandet vil det komme noe snø, opplyser han.

Noen dager med lett snødryss kom akkurat i tide til å redde en hvit jul i hovedstaden. Nå kommer det mer snø. Her fra Operabygget og Munchmuseet i Bjørvika.

Lover bedre skiføre

På spørsmål om hvor mye snø det er snakk om, svarer meteorologen at på Østlandet og i fjellområdene i Sør-Norge er det snakk om mer enn én centimeter, men trolig mindre enn ti centimeter i løpet av romjulen.

– Blir det nok til å redde skiføret?

– Det er ikke vanskelig å si at det vil bli betydelig bedre skiføre, for det ligger veldig lite snø utenfor løypene fra før. Det kommer mer fuktighet i atmosfæren, så denne snøen som kommer, er en snø en kan jobbe med litt mer enn den tørre snøen som har kommet de siste dagene. Om det blir supre forhold derimot, er ikke helt sikkert, sier Løvdahl.

Nyheter om mer snø gleder Jan og Hege Sandtrø. Første juledag testet de føret ved Frognerseteren i Oslo.

- Det er så viktig å komme seg litt ut, spesielt nå under pandemien, sier de to til Aftenposten.

Gradvis snødryss i sør

I Nord-Norge har det de siste dagene vært noen voldsomme snøbyger, mye store nedbørsmengder på kort tid. I Sør-Norge kan en vente et mer gradvis snødryss, så rådet fra meteorologen er klart.

– Det blir nok bedre skiføre utover romjulen. Det kan være lurt å ta skituren i slutten av perioden, sier han.

Langs kysten i sør kan nedbøren flere steder komme som sludd.

Må fortsatt fyre

Med skyhøye strømpriser er det nok flere som synes det er greit at temperaturene stiger noe.

Strømprisen andre juledag blir 1,87 kroner i ren kraftpris i Sør- og Vest-Norge, viser ferske tall fra strømbørsen Nord Pool.

Her fastsettes prisen en dag i forveien. Det er et lite fall i prisen fra første juledag, hvor døgnprisen ligger på 2,0 kroner for kunder i Sør- og Vest-Norge.

Den dyreste timen for disse kundene i dag er mellom klokken 18 og 19, med en grunnpris på 2,38 øre.

– Det må nok fortsatt fyres, men nå slipper man de bunnene på minus 20 grader som man har sett, sier Løvdahl om utviklingen i temperaturen.

Han venter temperaturer mellom 0 og 5 kuldegrader langs kysten og mellom 0 og 10 kuldegrader på resten av Østlandet. I Oslo-området er det ventet et par kuldegrader.

Når det gjelder nyttårshelgen er bildet ifølge meteorologen ennå for usikkert til å si om det vil bli vær for nyttårsraketter.

Mindre snøbyger i nord

Hva så med de nordlige delene av landet?

– De intense snøbygene som har vært i Nord-Norge er over, selv om det kan komme litt snø noen steder, sier meteorologen.

Han varsler fortsatt kaldt vær.

– Men det blir litt roligere, lettere og klarere. Også nyttårshelgen ser det ut til å bli klarvær nord i landet vårt.

For Nord- og Midt-Norge stiger strømprisen fra 32 øre til 50 øre, melder E24. For disse kundene vil den dyreste timen være mellom klokken 22 og 23, med en pris på 56 øre.