I Kina øker smitten kraftig. Vi trenger ikke bekymre oss, mener FHI.

Det er to grunner til at situasjonen i Kina skiller seg drastisk fra Norge, mener Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Matvarer lastes av en lastebil i Shanghai. De skal deles ut til innbyggere som har måttet holde seg hjemme i lang tid grunnet nedstenging.

13. apr. 2022 20:27 Sist oppdatert 17 minutter siden

– Epidemien er på full retur i Norge. Det blir færre innleggelser og dødsfall for hver uke.

Det sier overlege Preben Aavitsland til Aftenposten.

Han mener det viser at regjeringen gjorde det riktige ved å avslutte alle tiltakene i februar.

– Nå har de aller fleste voksne, og særlig de eldre, fått minst to vaksinedoser. Minst et par-tre millioner har vært smittet i tillegg.

Det betyr at nordmenn har god immunitet fremover.

– Denne vil beskytte godt mot alvorlig sykdom, nesten uansett hvilken variant som skulle komme.

Mindre immunitet i Kina

Kina har mål om null smitte. Likevel smittes tusenvis hver dag i byen Shanghai med 26 millioner innbyggere. Og tallet øker. Tirsdag ble over 26.000 mennesker smittet i byen.

– Hvorfor er så mange smittet med omikron der nå?

– Det er ikke så mange som er smittet gitt den store befolkningen, men de gjør mye ut av hvert tilfelle, sier Aavitsland.

Befolkningen i Kina er mindre beskyttet som følge av to årsaker:

Få har immunitet, siden landet har holdt viruset nede med sterke tiltak i over to år.

Færre er vaksinert, og vaksinene er svakere enn de vi bruker i Norge.

– Dermed kan de ikke slippe epidemien løs slik vi gjorde. Da vil de få altfor mange innleggelser blant de eldre, sier Aavitsland.

I Kina har bare litt over halvparten av de over 60 tatt en boosterdose. For de over 80 er tallene enda lavere.

Åpner Kina opp, vil mange eldre kunne bli alvorlig syke og dø.

Fakta Anbefalingene om korona som gjelder nå Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptom.

Du trenger ikkje holde deg hjemme i fire døgn.

Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.

Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de samme rådene om å holde deg hjemme viss du føler deg syk.

Du trenger heller ikkje registrere positive selvtester hos kommunen.

Det gjelder egne anbefalinger for dem som har aøket risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på Kilde: Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no). Vis mer

Har malt seg inn i et hjørne

Overlegen sier kinesiske myndigheter har malt seg inn i et hjørne med sin null-smitte-strategi. Hvert tilfelle blir et nederlag, i stedet for at man kan konsentrere seg om å forebygge alvorlig sykdom.

– Lærdommen er at hvis man først skal holde epidemien nede med strenge tiltak, må man ha en plan for veien videre. Den planen burde hete vaksinasjon. Ellers må man bare holde på tiltakene til evig tid, sier Aavitsland.

Preben Aavitsland er overlege ved Folkehelseinstituttet.

– Kan vi være helt sikre på at det ikke er en variant som kommer til oss senere?

– Ja, det er ingen annen variant i Kina enn hos oss. Forskjellen er graden av immunitet i befolkningen og myndighetenes strategi.

– I hvor stor grad følger dere med på det som skjer?

– Folkehelseinstituttet har ansvar for å følge situasjonen i Norge og i utlandet. Vi har folk på vakt døgnet rundt hele året.

FHI mottar varsler fra norsk helsetjeneste og fra internasjonale helsenettverk, forteller Aavitsland.

– Vi sier fra til regjeringen, helsetjenestene og befolkningen hvis det skjer noe bekymringsfull. Regjeringen har en plan for å håndtere en ny situasjon.