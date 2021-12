Kraftige koronatiltak – nasjonal skjenkestopp og hjemmekontor for alle

Serveringssteder må sørge for at alle kan holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Serveringssteder kan maks ha 20 personer innendørs for privat sammenkomst, maks 50 utendørs.

Alle over 45 skal få 3. vaksinedose innen midten av januar

Fra 15. desember blir det felles regler for karantene uavhengig av virusvariant.

Vaksineintervall reduseres med to uker til 4,5 måneder for ale over 18 år