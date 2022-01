Tidligere ansatt ved Statsministerens kontor dømt til fengsel i 10 måneder

En tidligere SMK-ansatt må betale 900.000 til staten etter å ha bodd ulovlig i en regjeringsbolig.

Frogner House Apartments leier blant annet ut boliger til Statsministerens kontor. Tirsdag ble en tidligere SMK-ansatt dømt til fengsel i 10 måneder for å ha bodd i en av disse boligene ulovlig.

I over to år bodde en tidligere ansatt hos Statsministerens kontor (SMK) gratis i en regjeringsbolig.

Alarmen gikk da Aftenposten i sommer spurte hvorfor en medarbeider bodde i en innleid regjeringsbolig. Slik oppdaget SMK at en av deres betrodde medarbeidere hadde bodd der ulovlig.

Mannen ble tirsdag dømt til ubetinget fengsel i 10 måneder. Han ble også dømt til å betale 900.000 kroner i erstatning til staten, samt overtredelse av våpenloven.

Mannen har lagt alle kortene på bordet og erkjent grov økonomisk utroskap. Saken ble derfor avgjort ved en såkalt tilståelsesdom i Oslo tingrett.

Aktoratet la ned påstand om ett år i fengsel og over 940.000 kroner i erstatning. Hans forsvarer, John Christian Elden, ba om ytterligere rabatt og åtte måneder, men vant ikke frem.

– Dommen tas til etterretning. Den er lavere enn påstand, men fortsatt noe høy med 10 måneder. Om vi ser grunn til å bruke ankeretten, må vi komme tilbake til. Det viktigste er å bli ferdig med saken der min klient la seg helt flat, sier Elden til Aftenposten.

Advokat John Christian Elden er forsvareren til den tidligere SMK-ansatte. – Han er veldig lei seg og vil ta sin straff, sier advokaten.

Fikk ny jobb én måned etter tilståelsen

Under rettssaken kom det frem at vedkommende nå jobber midlertidig hos Statsbygg. SMK eier ikke pendlerboligene selv, men leier dem av Statsbygg.

Da SMK anmeldte mannen i september, sa han opp stillingen sin og fratrådte umiddelbart. En måned senere ble han ansatt hos Statsbygg. Han er ansatt som seniorrådgiver fra oktober til april, ifølge dem.

– Sett i lys av mannens situasjon og det at vi hadde forefallende oppgaver som kunne løses av ham, valgte vi å tilby en midlertidig ansettelse i seks måneder, skriver kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg i en e-post.

– Han lønnes av Statsbygg i den perioden, legger hun til.

SMK ønsker ikke å kommentere ansettelsesforholdet.

– Den siktede jobber ikke lenger på SMK. Vi har ikke informasjon om vedkommendes nåværende arbeids- og lønnsforhold, skriver kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse.

Vurderer nye rettslige skritt

SMK vurderer nå å inndrive den delen av erstatningskravet som ikke omfattes av dommen. Det totale erstatningskravet var på drøye 1,2 millioner kroner.

Det vil i så fall dreie seg om rundt 300.000 kroner.

– Kravet knytter seg til de leieutgiftene SMK har hatt til pendlerleiligheten vedkommende leide og bodde i uten tillatelse. SMKs erstatningskrav er høyere enn det aktor har nedlagt påstand om i saken, påpeker Hjukse.

Mannens forsvarer, John Christian Elden, reagerer på at SMK vurderer ytterligere skritt.

– SMK bør være tilfreds med dommen slik den er avsagt når det gjelder erstatning. En slik viktig institusjon tjener sjelden på å være smålig eller retthaversk mot enkeltindivider, sier Elden.

Flyttet inn med familien

Den idømte bodde fast i en av leilighetene SMK leier for statsråder og andre i politisk ledelse fra august 2018 til mars 2021. Under rettssaken kom det frem at han også bodde sporadisk i boligen fra våren 2017.

SMK leide leiligheten av Frogner House Apartments. Det var en møblert treroms leilighet på 45–50 kvadratmeter på Oslo vest med høy standard. Det er grunnen til at inndragningsbeløpet er såpass høyt som drøyt 940.000 kroner.

SMK anmeldte selv mannen til politiet. Det skjedde i kjølvannet av et innsynskrav fra Aftenposten i fjor sommer.

Aftenposten oppdaget ved gjennomgang av dokumentene at én av pendlerleilighetene tilsynelatende sto tom, men at SMK hadde fortsatt å betale for den. Men leiligheten sto ikke tom. Den SMK-ansatte bodde der selv. Han har også i perioder bodd der sammen med familiemedlemmer.

I to år og syv måneder betalte SMK betalt flere hundre tusen i leie for en leilighet, uten å forstå at den var tatt i bruk av en av deres egne ansatte.