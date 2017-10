Reisetiden Kristiansand-Stavanger-Trondheim skal halveres. Næringslivet på Vestlandet – og Norge – gis et kjempeløft, veien skal bli tryggere. Når de store bompengeregningene er betalt, skal det bli billigere enn i dag å kjøre for tungtransport og privatbilister.

Men rekordprosjektet Fergefri E39, med syv planlagte og spektakulære fjordkryssinger fra Stavanger til nord for Molde, er også et pengesluk. Ifølge Statens vegvesens ligger prisen på 340 milliarder kroner, det firedobbelte av InterCity-jernbaneprosjektet på Østlandet.

Kritikerne tror det blir mye dyrere. Veivesenet sier imidlertid at ny teknologi nå gir store innsparinger. Bare kryssingen over Bjørnafjorden (også kalt Hordfast) er i år blitt åtte milliarder kroner billigere, Møreaksen (med Vestnes-Molde) to milliarder billigere.

Hvor smart er det å bygge E39?

«Smart transport» og «fremtidens transport» er stikkord når Teknologidagene i Trondheim går av stabelen denne uken. Mye dreier seg om E39, som ikke bare skal utnytte, men også skape ny teknologi.

Og apropos det vitenskapelige: 55 ulike forskere og 100 masterstudenter ved NTNU i Trondheim skal følge Norges største landbaserte byggeprosjekt tett.

En tredjedel av befolkningen bor langs veien. 60 prosent av Norges tradisjonelle industri er lokalisert her. Likevel er det ikke bare miljøbevegelsen som spør: Hvor smart er det å bygge Fergefri E39?

SÅNN ER DET Å KJØRE E39 I DAG: I juni 2014 kjørte Aftenposten E39 fra Stavanger til Klett utenfor Trondheim. Vi filmet hele strekningen. Her kan du studere hvordan det arter seg – på fortfilm.

I februar 2011 møtte Aftenposten Hans-Inge Brandli og vogntoget hans i Oslo.

Han hentet ost på Jæren til pizzaproduksjon på Stranda på Sunnmøre, men kjørte jevnlig via Oslo på grunn av dårlig vei, dyre fergebilletter og høye bomtakster. En omvei på 30 mil.

Han var langt fra alene.

Likevel jubler ikke Brandli i dag over prosjekt E39.

Fakta: Oslos svar i 2011: Det må komme kyststamvei på Vestlandet I 2013 var Jøran Kallmyr (Frp) samferdselsbyråd i Oslo. Han er fra Fræna nord for Molde og har selv vært yrkessjåfør. Slik kommenterte han tungtransportsjåførenes praksis med å kjøre på Vestlandet – via hovedstaden, overfor Aftenposten: – Med den dårlige veistandarden blir det slik. Jeg forstår godt at de velger å kjøre som de gjør. Men dette belyser at vi trenger et bedre veisystem. Det må komme en kyststamvei på Vestlandet. Hvert annet minutt passerer en lastebil på Dombås med eksportvarer fra Møre og Romsdal. Den trafikken burde gått på Vestlandet og helst på sjøen, sier Kallmyr.

– Fremstår delvis som et fantasiprosjekt

– Sør for Bergen, der trafikken er stor, er dette selvfølgelig en god idé. Men lenger nord, der det er planlagt lange, undersjøiske tunneler, oppfatter flere av oss sjåfører prosjektet som galskap. Møreaksen fremstår som et rent fantasiprosjekt, sier Brandli (44). Han er fortsatt tungtransportsjåfør og i den kanskje viktigste målgruppen for E39.

– Hvorfor så skeptisk?

– Hvis du ser på hva det vil koste og hvor tett fergene går i dag, er det lite å tjene på disse tunnelene. Ikke vil vi spare tid, vi vil slite kraftig på kjøretøyene, og i forhold til å bruke ferger vil vi bruke vanvittig mye diesel opp og ned i de undersjøiske tunnelene.

– Der du kan bygge broer er prosjektet godt. Og vi trenger mye bedre vei mange steder på E39. Men meningene om prosjektet som helhet er veldig delte, sier Brandli.

Fakta: Her kuttes reisetiden Bygge effektiv og sammenhengende vei, som knytter innbyggere, regioner og næringsliv sammen på en effektiv måte og halverer reisetiden på strekningen Kristiansand-Trondheim (110 mil) fra 21 til 11 timer. Prosjektene Rogfast og Hordfast skal korte ned reisetiden mellom Stavanger og Bergen fra fire og en halv time til ca. to timer, med firefelts motorvei hele strekningen. Reisetiden Ålesund-Molde reduseres til én time om Møreaksen gjennomføres. Totalt skal E39 bli nesten fem mil kortere. Syv fergesamband skal erstattes med broer og tunneler, etter planen blir det i alt ni fjordkryssinger.

Da prisen ble mer enn doblet

Daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) startet i 2010 utredning av fergefri vei langs vestlandskysten. Våren 2013 ble prosjekt «Fergefri E39» lansert av Jens Stoltenbergs regjering nr. to.

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2014–2023 het det at veien skulle bygges i løpet av 20 år og koste 150 mrd. kroner.

En egen motorveiplan beskrev firefelts vei på hele strekningen.

Våren 2015 hadde Ketil Solvik-Olsen (Frp) overtatt som samferdselsminister. Han ikke bare fastholdt planene, hans blå regjering stanset mange års diskusjoner med å bestemme hvor veien skulle gå.

I februar 2016 forelå Veivesen-rapporten «Utviklingsstrategi for ferjefri og utbedret E39», der 20 år fortsatt var målet. Prisen hadde økt til 340 milliarder kroner.

Nå var planene om firefelts vei i endring, deler kunne bygges som «møtefri vei», altså to- og trefelts vei med midtdeler.

Vegar Valde, Bergens Tidende

Nå legges helt ny strategi for E39

Pris er viktigste grunn til at det i 2017 er trukket i håndbrekket for kjempeprosjektet.

– Vi er i gang med en ny utviklingsstrategi, som skal være klar i februar 2018, sier Kjersti Dunham Kvalheim, prosjektleder for Fergefri E39 i Veivesenet.

I ny NTP for årene 2018–2029 står det nå at «Stortinget har som langsiktig mål å bygge ut og forbedre E39 mellom Kristiansand og Trondheim».

– Hvilke strekninger er pr. i dag sikret utbygging?

– Med alt som skal «utbedres» er listen lang. Av de store fjordkryssingene er Ryfast (til Stavanger-halvøya) og Rogfast (kryssing av Boknafjorden) under utbygging. Også Bjørnafjorden (Hordfast) sør for Bergen, og Møreaksen, er med i NTP, sier Kvalheim.

– Halsafjorden, mellom Volda og Klett, den siste store kryssingen før Trondheim, kan bli et pilotprosjekt, og da kan den komme i løpet av denne 12-års perioden, sier hun.

Fakta: Dette er et pilotprosjekt En pilot vil si at man tester ut teknologi på en byggestrekning i fullskala, gjerne på et mindre prosjekt, der samme teknologi senere kan brukes på et stort. For Halsafjorden er rørbro ett alternativ. Pilotprosjekter kan ifølge Statens vegvesen gi bedre gjennomføring, høyere kvalitet og lavere pris.

Rekkefølgen på byggingen kan bli endret

– Hva med strekningene mellom fjordkryssingene?

– Os-Bergen, stort sett i tunnel, er under bygging. Det pågår nå flere byggeprosjekter på E39, med ulik størrelse. Noen steder bruker vi «trinnvis utbygging», som vil si at vi planlegger for høy standard på sikt, men bygger med lavere standard ut fra dagens trafikklov, sier Kjersti Dunham Kvalheim.

– Vi skal også nå prioritere strekninger som gir best samfunnsmessig lønnsomhet. Rekkefølgen kan bli endret, sier hun.

– Blir det fergefri E39 på Vestlandet?

– Ja, den kommer! Vi er jo i gang, sier Kvalheim.

Det er ikke satt noen dato for når Fergefri E39 skal stå ferdig.

Fun facts – Spektakulære fakta om Fergefri E39

På sitt heftigste vil det bli brukt ti milliarder kroner i året, tilsvarende 10.000 mennesker i arbeid.

Prosjektet kan sette følgende verdensrekorder:

Lengste veitunnel

Lengste og dypeste undersjøiske tunnel

Lengste hengebro

Lengste flytebro

Første hengebro med flytende tårn

Verdens dypeste brofundament

Første rørbro

20 ingeniørfirmaer har vært involvert i teknologiutviklingen.

55 forskere og minst 100 masterstudenter ved NTNU i Trondheim skal følge prosjektet.

Fakta: Slik bygger Nye Veier E39 Kristiansand-Stavanger Regjeringens veiselskap Nye Veier skal bygge om E39 mellom Kristiansand og Ålgård sør for Stavanger. Dagens strekning er på ca. 215 km. Den skal erstattes med firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Lengden blir 165–175 km, alt etter hvilken trasé som velges. I dag er reisetiden 3,5 timer. Den skal bli på under to timer. Består av fire prosjekter: Ytre Ringvei Kristiansand

Kristiansand vest-Lyngdal vest

Lyngdal vest-Flekkefjord øst

Flekkefjord øst-Ålgård Bygging av første strekning i Vest-Agder starter i 2018, i Rogaland innen 2021. Ifølge Nye Veier skal veien stå ferdig i 2028, 12 år tidligere enn planlagt.

Fakta: Dette er de syv store fjordkryssingene Rogfast – (dekker kryssing av Boknafjorden nord for Stavanger) Skal stå ferdig 2025–2026 Bjørnafjorden (dekker strekningen Stord-Os, også kalt Hordfast) Uavklart når prosjektet startes opp og skal stå ferdig Sognefjorden (erstatte fergesambandet Oppedal–Lavik) Uavklart når prosjektet startes opp og skal stå ferdig Nordfjorden (Dekker strekningen Byrkjelo–Stryn/Grodås) Uavklart når prosjektet startes opp og skal stå ferdig Sulafjorden (Dekker strekningen Hareid–Sulesund) Uavklart når prosjektet startes opp og skal stå ferdig Romsdalsfjorden (Inngår i strekningen Ålesund-Molde) Er med i Nasjonal transportplan, men det foreligger ikke datoer for oppstart eller ferdigstillelse Halsafjorden (Dekker strekningen Bergsøya–Betna, siste strekning på vei mot Klett sør for Trondheim, der E39 ender og møter E6) Uavklart når prosjektet startes opp og skal stå ferdig

Fakta: Dette skjer de første seks årene på E39 E39 Svegatjørn–Rådal i Hordaland fullføres og åpnes i 2022. E39 Bjørset–Skei i Sogn og Fjordane fullføres og åpnes for trafikk i 2019. Rogfast påbegynnes. I tillegg prioriteres utbygging av E39 Myrmel–Lunde i Sogn og Fjordane.

SJEKK DIN STREKNING: Statens vegvesen har laget et digitalt kart der du kan studere planene for strekningen du er mest opptatt av på E39.

KONFERANSEN STREAMES: Er du ekstra interessert i veiprosjektet E39? Tirsdag streames Teknologidagene i Trondheim her.

