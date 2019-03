Mann siktet for å ha forgiftet sjimpansen Julius med amfetamin i Dyreparken

Mannen som er siktet, har ikke fremlagt noe klart motiv for sin ugjerning.

– Vedkommende erkjente forholdet i avhør torsdag kveld, der han beklaget hendelsen overfor Dyreparken, sier fungerende seksjonsleder Håkon Storesund hos politiet i Kristiansand.

Den siktede har blitt ilagt et kontaktforbud mot Dyreparken, noe han har samtykket til. Saken ansees som ferdig etterforsket, og vil bli oversendt påtalemyndigheten som skal vurdere ytterligere reaksjoner mot mannen, skriver politiet i en pressemelding.

Skrukork

I Dyreparken var de fredag glade over at den uvanlige saken er oppklart. Den 39 år gamle sjimpansen Julius er den eneste i flokken som vet hvordan man skrur opp korker på flasker. Derfor var det han som fikk åpnet tre små flasker som ble kastet inn i buret 21. februar.

– Vi har egentlig ikke fått noen forklaring på det som skjedde og tror egentlig vi ikke vil få det heller. Det som er viktig er å si at dette er en enkelthendelse i vår 53-år lange historie, og det er også uvanlig internasjonalt at noe slikt skjer, sier direktør Per Arnstein Aamot i Dyreparken til NTB.

– Politiet har sagt at samarbeidet med Dyreparken har vært bra og at sikkerheten vår er god nok. Vi tror ikke denne historien vil føre til noen endringer, sier Aamot videre.

Sår på hånden

Julius ble alvorlig syk etter å ha drukket av en plastflaske som ble kastet inn til ham 21. februar. Den berømte sjimpansen gikk inn i en psykoselignende tilstand der han blant annet påførte seg selv alvorlige bittskader i armen. Etter å ha fått behandling kom han etter hvert utenfor livsfare.

– Julius har det heldigvis vel og bra og har vært det siden stoffet forlot kroppen hans. Han har fortsatt et stort sår på hånden, og det vil gå litt tid før det er borte, men han har det fint, sier Per Arnstein Aamot