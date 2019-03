– Politiet er glad for ethvert initiativ i saken. Farouk Abdulhak må først og fremst komme frivillig til Storbritannia for å forklare seg. Hvis han gjør det, vil vi lytte til ham, sier Andy Partridge, sjefetterforsker ved avdelingen for drap og alvorlig kriminalitet ved Metropolitan Poli til Aftenposten.

I anledning 11-årsmarkeringen for drapet er Partridge i Norge. Onsdag formiddag la han ned krans ved Martines Vik Magnussens grav, Asker kirke.