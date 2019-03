For to av personene oppgis tilstanden som «alvorlig skadet».

Det opplyser Sør Øst politidistrikt på Twitter.

Politiet fikk melding om slagsmålet på Landmannstorget klokken 2.40.

– De som er hardest skadet er en mann i slutten av tenårene og en mann i 20-årene. Vi leter fortsatt etter gjerningspersonen, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør Øst politidistrikt til Aftenposten.

Alle tre er fraktet til Sykehuset Telemark i Skien, to av dem betegnes som alvorlig skadet.

For den tredje er skadeomfanget uavklart.

Ingen er foreløpig pågrepet.

En kniv som lå igjen på stedet er beslaglagt.

– Vi har bestilt en minibuss for å få kjørt vitner inn til politihuset. Dette ser ut til å ha vært et oppgjør mellom minst to gjenger, sier Groth.