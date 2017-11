Vegtrafikksentralen har søndag morgen fått flere meldinger om glatte veier og vanskelige kjøreforhold på Østlandet.

– Det er glatt flere steder. Vi har fått meldinger fra Follo og Øvre Romerike. Det sludder og regner, og når det samtidig er frost i bakken, fryser det på, opplyser Vegtrafikksentralen på telefon til Aftenposten.

– Hva gjør dere med det?

– Vi har ringt de entreprenørene vi har i områdene der vi har fått klager. De er ute for å ordne opp, men rekker ikke over alt før folk begynner å kjøre bil. Dermed er det viktig å avpasse farten.

Vi får meldinger om mange glatte veier i Follo. Vår entreprenør er ute med saltbiler og gjør tiltak, men det tar litt tid før vi får saltet alle veiene. Kjør forsiktig! — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) November 26, 2017

OBS-varsel på Vestlandet

På politidistriktenes Twitter-kontoer er det jevnt og trutt gjennom helgen meldt om biler som går i grøften. På forhånd har Meteorologisk institutt sendt ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold på Vestlandet sør for Stad. Men også andre steder i landet mister folk kontroll på bilene sine.

– Flere meldinger om biler som kjører av veiene i Østfold. Ingen personer er skadd enda. Det ER glatt/isete mange steder. Kjør forsiktig, oppfordrer politiet i Østfold.

Veitrafikksentralen opplyser at det er kalt ut saltbiler i Østfold, men minner likevel bilistene på at de må avpasse farten etter forholdene.

Ved 20.30-tiden sendte politiet i Østfold ut denne twitter-meldingen om trafikkuhell på E6 ved Kalnes sykehus med fem biler og en buss involvert på svært glatt veibane:

Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud: På grunn av regn som fryser på bakken er det fare for glatte vegstrekninger. Dette gjelder spesielt på sideveier/mindre trafikkerte veier. Mannskaper er ute for tiltak. Vær OBS, vis hensyn og kjør etter forholdene. — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) November 26, 2017

Fem biler i trøbbel på E39

I Agder har politiet fått beskjed om glatte veier flere steder på E39, deriblant mellom Søgne og Mandal.

– Det er svært glatt på E39 i området Trybakkene. Politiet har fått melding om tre biler som har problemer på stedet, små trafikkuhell, skrev politiet klokka 18.36.

Om lag 20 minutter senere meldte politiet om ytterligere to biler som hadde kjørt ut i den samme bakken.

Politiet i Nordland kan også melde om glatte veier, spesielt i Holmstaddalen i Sortland.

– Melding om flere biler som står fast grunnet glatt føre. Politi på stedet for dirigering, skrev politiet lørdag ettermiddag.

Trailer traff stolpe

Natt til lørdag kjørte en trailer ut av veien på E134 ved Høydalsmo i Telemark.

– Trailer kjørt ut. Hengeren har truffet en telefonstolpe. Stolpen har slått hull i taket på en enebolig. Ingen personskade. Det er veldig glatt på stedet, skrev politiet.

Heller ikke Hordaland har sluppet unna. Ved Ljosmyr i Kvinnherad i Hordaland meldes det om et trafikkuhell som følge av glatte forhold.

Dermed er det bare å huske på oppfordringen fra meteorologene, som også ser ut til å gjelde andre steder enn i vest: – Når snø går over til regn blir det glatt, og utfordrende kjøreforhold.

På Østlandet imorgen, søndag, ser det ikke ut til å bli særlig bedre. Flere steder er det meldt en blanding av regn, sludd og snø på morgenen og på ettermiddagen, og temperaturene befinner seg like over eller under null.