Frp-politiker byttet parti etter sextrakassering

I Bergensavisen forteller Økland om hvordan hun opplevde å bli utsatt for trakassering fra mer sentralt plasserte personer i partiet.

En av dem skal ha foreslått at hun stilte opp lettkledd i mediene for å få sitt nasjonale gjennombrudd, sier hun til avisen.

Målet med å dele historiene om hva hun har opplevd er å vise at seksuell trakassering også er et problem i politikken. I kjølvannet av #metoo-kampanjen på Facebook har omfattende trakassering – først og fremst utført av menn med makt overfor yngre og mindre mektige kvinner – blitt avdekket på en rekke felter. Mediene og kulturlivet har vært mye omtalt, mens Anniken Huitfeldt (Ap) og Tina Bru (H) har etterlyst fortellinger fra politikken.

Økland tror problemet er like utbredt i politikk som næringsliv, men tror mange lar være å fortelle om det.

– Man prøver gjerne å beskytte sitt eget parti og egne folkevalgte, fordi politikken er mer personorientert enn næringslivet.

23-åringen opplevde det som at hennes varsler ikke ble tatt på alvor.

– Dette er neppe spesielt for enkelte partier. Det er nok diverse grums i de fleste partier, sier Økland, som i dag er Høyre-medlem.

Økland var i seks måneder fra juni 2015 politisk rådgiver for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Her er innlegget Økland la ut på Facebook søndag ettermiddag:

«For noen år siden holdt stortingsrepresentanten foredrag om mediehåndtering under et fylkesårsmøte. Han dro frem meg som et godt eksempel på å ha markert seg i lokale medier. Han foreslo at jeg kunne stille opp lettkledd i VG og fortelle om en seksuell preferanse eller lignende for å få mitt nasjonale gjennombrudd.

En annen maktperson, på alder med min egen far, la hånden på baken min og spurte om jeg forsto hva som skulle til for å komme høyere opp på valglisten eller bli stortingsrepresentant i fremtiden.

Jeg kunne delt flere hendelser. Jeg kommer ikke til å offentliggjøre navnet til mennene av hensyn til deres familier, men for å unngå spekulasjoner lokalt kan jeg si at det ikke fant sted på et fylkesårsmøte i Hordaland. Mennene har heller ikke tilknytning til det tidligere byrådet i Bergen eller Samferdselsdepartementet.

Årsaken til at jeg deler dette i sosiale medier er at det provoserer meg at #metoo i politikk blir redusert til at noen blir flørtet med i en bar. Det kan selvfølgelig være ubehagelig, men jeg forstår hvorfor aktive politikere ikke deler mer alvorlige hendelser. Det er fordi mennene som trakasserer har politisk makt, og konsekvensen av å dele er at en selv kan miste sin egen. Den frykten forstår jeg. Politikken er ikke regulert som arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven er ofte tilsidesatt. Maktstrukturene er svært kompliserte.

Både damer og menn må sette ned foten for seksuell trakassering, men jeg mener det er for mye å forvente at jenter i slutten av tenårene eller i starten av 20-årene skal sette ledende menn som er flere tiår eldre på plass. Slike kamper vinnes ikke alene.

Sakene er knyttet til menn i Fremskrittspartiet».

Vidar Ruud, NTB scanpix

Anette Karlsen / e-mail

