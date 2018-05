Fredag er flomsituasjonen i Hedmark, Oppland og Buskerud hevet fra oransje til rødt, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Rødt betyr at situasjonen er ekstrem og forekommer svært sjeldent. Det betyr at man frykter omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur.

Flomtoppen er ventet i helgen. Rødt nivå gjelder gjelder lokalt for mindre elver som drenerer områder med snø. For Glomma og Gudbrandsdalslågen holdes nivået på oransje.

«Glomma og Gudbrandsdalslågen har oransje nivåer, fra høyfjellet og helt ned til Øyeren. I Drammensvassdraget er det Krøderen og Sperillen på oransje nivå, det samme er også i elvene i øvre Telemark og hele i Driva,» skriver de.

– Vi minner om at videre utvikling av flommen og jordskredfaren er svært følsom for endinger i nedbør- og temperaturprognosene. Vi vurderer nå de siste prognosene fra Meteorologisk institutt og forventer at varslene vil være oppdatert innen kl. 12 i dag. Vi fraråder publikum om å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring, sier vakthavende hydrolog på flomvarslingen i NVE, Elise Trondsen.

Riksvei 3 er stengt

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Ved Stor-Elvdal i Østerdalen i Hedmark utvikler situasjonen seg raskt. Riksvei 3 er nå stengt på strekningen Rena - Koppang er veien stengt mellom Elevrum og Tynset.

– Situasjonen utviklet seg raskt. Både Statens vegvesen og entreprenører overvåker situasjonen tett. Dette får konsekvenser for trafikken i Hedmark, og tungtrafikk på vei Oslo-Trondheim må beregne omkjøring via E6, sier Lars Alhaug, seksjonsleder i Statens vegvesen, Region Øst.

Vannet går nå over veien, og det blir skiltet omkjøring ved Ophus sørfra og Stai nordfra. Det betyr omkjøring for personbiler via fv. 215, fv. 607 og fv. 30 nordover til Tynset, og motsatt rute for de som kommer nordfra.

Rv. 3 på strekningen Rena- Koppang, Åmot i Hedmark fylke, stengt grunnet flom. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) May 11, 2018

Ellers er det meldt om små trafikale problemer, blant annet er det lysregulering ved Lesjaverk etter at inntaket til en stikkrenne gikk tett. Det førte til at en flomstor bekk begynte å grave inn i veibanen.

– Vi satser på å reparere skadene i løpet av dagen slik at trafikken kan gå som normalt igjen, sier Per Kolstad, pressekontakt i Statens vegvesen, Region Øst.

I Hedmark er fortsatt E16 på strekningen Kongsvinger-Digeren stengt. Det er god omkjøring rundt jernbaneundergangen hvor Glomma har flommet inn i vegbanen.

Riksvei 7 ved Nesbyen, på strekningen Gol-Hønefoss, er også stengt på grunn av flom.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

– Omkjøringen er grei og går parallelt med riksvei 7. Det er ikke meldt om store problemer, forteller Stian Molteberg, ved Statens vegvesen, Region Sør.

På fylkesvei 212 i Buskerud førte flom til at Liodden bro i Nes måtte stenges fredag morgen like ved påkjøringen til riksvei 7. Drammensvassdraget hadde steget så mye at en hel sykkelvei langs bredden i Mjøndalen lå godt under vann, skriver Drammens Tidende.

Deler av Otta under vann

Olav Olsen

På Otta hadde Gudbrandsdalslågen steget så mye at parkeringsplassen lå under vann og truet med å flomme inn hovedinngangen til Amfi kjøpesenter, melder NRK.

– Vi demmer opp med sandvoller for å holde vannet unna i inngangspartiet på kjøpesentret, forteller Thomas Høglien til kanalen.

«I løpet av natten har vannet steget og lagt deler av Otta sentrum under vann,» skriver lokalavisen GD

På vestsiden av Lalmsvatnet mellom Vågåmo og Otta gikk det i løpet av natten et jordras. Politiet i Innlandet opplyser at varslinger blir foretatt og ytterligere undersøkelser iverksatt utover formiddagen.

– Det har kommet vann inn i en kjeller, men dette er foreløpig udramatisk. Vi har varslet kommunen som håndterer dette videre. Ellers har vi bare fått melding om en hendelse som kan knyttes til flom og økt vannstand. Det dreier seg om vann over veien på Koppang, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til NTB.

Årsaken til den økte vannstanden er snøsmelting på grunn av varmen, i tillegg til regn. Det er i Trysilvassdraget, Glomma og ned til Rånåsfoss, Gudbrandsdalslågen og i Drammensvassdraget det er mest alvorlig.

40 millimeter nedbør

Varsom.no anbefaler å følge med på varsler og ber folk sikre verdier som biler og campingvogner som står i nærheten av elver og bekker.

– Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, særlig for elver som drenerer områder med snø. Dette vil også gjelde de store vassdragene, heter det i varselet.

Torsdag ble det meldt om over 40 millimeter nedbør i Hordaland og Rogaland, og det var ventet at det kraftige regnværet i vest ville bevege seg østover torsdag og fredag.

NVE advarer særlig om vannstanden i mindre elver og bekker.

– Dette er en alvorlig situasjon, sier vakthavende hydrolog Elise Trondsen i NVE til NRK.

Torsdag forberedte mange privatpersoner og bedrifter seg på økt vannstand de neste dagene. Ved Trysilelva ble blant annet en flomvoll ved Moelven Industrier utbedret.