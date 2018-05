Både Ap, Sp og SV kom tirsdag på banen med støtte til Rødts krav om at luftambulansekontrakten må brytes. Ap mener at regjeringen må la Lufttransport fortsette ambulanseflyvningene på ubestemt tid, melder VG.

– Vi står midt i en nasjonal beredskapskrise som regjeringen har ansvaret for. Det er nå opp til helseminister Bent Høie (H) å rydde opp, sier Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talskvinne, til VG.

KrF diskuterte saken under et gruppemøte på Stortinget tirsdag. Konklusjonen var entydig: Usikkerhet om akutt syke i den nordligste landsdelen får rask nok hjelp, er ikke til å leve med. De er likevel avventende med å ta side med opposisjonen.

– Vi vil høre redegjørelsen til helseministeren før vi konkluderer. Men jeg har ringt Bent Høie i dag og gitt ham tydelig beskjed om å sikre at beredskapen er god når det gjelder ambulanseflyene i nord, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til NTB.

Fakta: Dette er saken * Ambulanseflyene frakter cirka 9.000 pasienter i året, og dagens driftskontrakt i ambulanseflytjenesten koster om lag 400 millioner kroner i året. * Siden 1988 har luftambulansetjenesten vært organisert og fullfinansiert som en nasjonal statlig tjeneste. I alt finnes det ni ambulansefly i Norge. * I juni 2017 ble det klart at det britiskeide selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance vant anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten. Kontrakten starter 1. juli 2019 og går til 2025 med mulig forlengelse til 2030. * Babcock SAAs anbud skal ha vært om lag 47 millioner kroner billigere i året enn tilbudet fra Lufttransport FW. * De rundt 110 ansatte i Lufttransport FW har reagert på at Babcock SAA tilbyr færre piloter i turnus og færre reservefly, noe de mener truer jobbsikkerheten. * Det ble heller ikke stilt krav til virksomhetsovertagelse i anbudet, noe som gjør at pilotene må søke på sin egen stilling når Babcock SAA tar over juli 2019. * Forhandlingene mellom fagforeningen Norsk Flygerforbund og Babcock SAA om overføring av pilotene, brøt sammen i april i år. Etter det har ansatte i Lufttransport FW begynt å søke seg vekk i frykt for å skulle stå uten jobb. * Terry Reid i eierselskapet Babcock International har også informert Lufttransport om at vedlikeholdet av ambulanseflyene flyttes fra Norge til Østersund i Sverige. Dermed mister 35 ansatte i Tromsø jobben. (Kilder: Lufttransport, NTB, NRK, Nordlys)

Hasteforslag

Tirsdag fremmet Rødt-leder Bjørnar Moxnes hasteforslag på Stortinget om å annullere anbudet som det britiskeide selskapet Babcock SAA vant. Selskapet skal neste år overta etter Lufttransport, som har driftet luftambulansetjenesten i over 25 år.

Partiet vil heller forlenge avtalen med Lufttransport og på sikt forberede offentlig drift av tjenesten, i tråd med anbefalingen fra den siste offentlige utredningen om akuttmedisinsk beredskap.

– Det som skjer med luftambulansetjenesten, er en nasjonal skandale. Rødt vil forhindre Veireno-tilstander i luften. Anbudet må annulleres før luftambulansetjenesten bryter sammen, sier Moxnes.

– Tilbudet raseres

Men anbudet inneholdt ingen krav om virksomhetsoverdragelse, og dårligere lønns- og arbeidsvilkår har ført til at bare 14 av Lufttransports over 100 piloter har søkt på de i alt 97 pilotstillingene i Babcock.

Striden har ført til at en rekke ambulansefly er blitt og vil bli stående på bakken. Dette har gått spesielt hardt ut over tjenesten i Nord-Norge.

– Når luftambulansetjenesten raseres som følge av at Babcock skal overta, er hele premisset for anbudskonkurransen annullert. Regjeringen må bla opp de nødvendige millionene for at vi kommer oss ut av denne kontrakten, sier Moxnes til NTB.

I forslaget ber Rødt om at Stortinget «ber regjeringen utrede og forberede offentlig drift av luftambulansetjenesten, slik at den blir en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap».

– Akutt fare

– Vi åpner for å diskutere dato for behandling. Men det må skje fort. Vi har ikke råd til å vente i ukevis på at denne krisen blir løst. For hver dag som går, mister vi personell som er helt avgjørende for luftambulansetjenesten. Det er en akutt fare for folks liv og sikkerhet, understreker Moxnes

Samtidig krever SV at styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, trekker seg som følge av krisen i luftambulansetjenesten, skriver NRK. Telle er til daglig direktør i rekrutteringsselskapet Bedriftskompetanse, som har inngått en kontrakt om rekruttering av piloter med Babcock SAA. Helse Nord har også ansvaret for driften av seks av Lufttransports ni ambulansefly.

Telle erklærte seg søndag inhabil i behandlingen av krisen på grunn av oppdraget for Babcock.

– Uklar rolle

– Telle kan ikke fortsette som styreleder. Det er uklart hva hennes rolle har vært, det eneste vi vet er at hennes selskap tjener penger på Babcock, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Også Senterpartiet mener at Telle bør fratre fra stillingen, om enn ikke permanent.

– Telle må fratre midlertidig som styreleder til ambulansesaken er løst. I en slik kritisk situasjon kan vi ikke ha en sjef som står på sidelinjen, sier partiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe.

Statsminister Erna Solberg (H) mener på sin side det var ryddig av Telle å melde seg inhabil.

– Jeg forstår at Telles habilitet har vært vurdert flere ganger, og de har vurdert det slik at hun ikke har vært inhabil. Når det likevel blir stilt spørsmål rundt habiliteten, synes jeg det er greit at hun melder seg inhabil, sier Solberg til NRK.