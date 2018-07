Politiet åpnet drapsetterforskning mandag etter at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død i nærheten av sitt hjem på Varhaug i Hå kommune på Jæren. Det var funn på stedet som gjorde at politiet mistenkte drap.

Tirsdag morgen bekrefter politiet at de har pågrepet og siktet en 17 år gammel gutt for drapet.

17-åringen var på politihuset i Stavanger for å vitne i saken mandag kveld. Nå er han siktet for drap.

Gutten er en norsk statsborger fra Varhaug. Han er kjent for politiet, men ikke for voldssaker. Ifølge politiet var det ingen kjent relasjon mellom drapsofferet og siktede, annet enn at de var fra samme tettsted.

Pågripelsen kom som følge av tips, avhør og etterforskning for øvrig.

– Vi kan på nåværende tidspunkt ikke gå inn på årsaken til at gutten er siktet, sier politiadvokat Herdis Traa på en pressekonferanse tirsdag morgen.

17-åringen har vært i avhør mandag kveld og tirsdag morgen. Han nekter for drapet, men erkjenner å ha vært i området. Politiet vil ikke gå nærmere inn på guttens forklaring.

Politiet vil begjære gutten varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud fra og med i dag. Han har fått oppnevnt Tor Inge Borgersen som forsvarer.

Den 13 år gamle jenta ble funnet i tre-tiden natt til mandag etter en leteaksjon der familie, politiet og andre deltok. Jenta var død da en voksenperson fant henne på en sti like ved veien i et boligfelt på Varhaug.

Sunniva Ødegård hadde vært på besøk hos en venn søndag kveld, men ikke kommet hjem til avtalt tid. 13-åringen skal ha snakket med en 14 år gammel gutt på telefon da hun var på vei hjem.

– «Nå er jeg hjemme. Shit!» var det siste hun sa. Linjen ble brutt og sønnen min forsøke å ringe opp igjen, fortalte guttens mor til Stavanger Aftenblad.

Sunniva Ødegård vil bli obdusert tirsdag.

– Etterforskning er å bygge stein på stein. Alt har betydning for å kartlegge hva som har skjedd, sa politioverbetjent Bjørn Kåre Dahl.

– Denne saken bør og skal løses, sa lensmann Oddvar Tengesdal da lokalsamfunnet samlet seg i Varhaug kirke mandag kveld.

Aftenposten kommer med mer.