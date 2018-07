Politiet i Stavnger åpnet drapsetterforskning mandag etter at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død i nærheten av sitt hjem på Varhaug i Hå kommune på Jæren. Det var funn på stedet som gjorde at politiet mistenkte drap.

Med bistand fra drapsetterforskere i Kripos gjorde politiet en rekke vitneavhør i løpet av dagen. Et av vitnene var en 17 år gammel norsk statsborger fra Varhaug.

17-åringen kom selv på politihuset i Stavanger mandag ettermiddag for å avgi sin forklaring som vitne. Mens han fremdeles var hos politiet, ble gutten pågrepet og siktet for drap.

Det fortalte politiet på en pressekonferanse tirsdag morgen. Gutten ble pågrepet som følge av tips, avhør og etterforskningen for øvrig, men politiet vil ikke gå nærmere inn på begrunnelsen for siktelsen.

Privat / POLITIET

Nekter for drapet

Sunniva Ødegård (13) ble funnet klokken 03.10 natt til mandag etter en leteaksjon der familie, politiet og andre deltok. Jenta var død da en voksenperson fant henne på en sti på Varhaug, rundt 150 meter fra hjemmet sitt.

Den siktede 17-åringen er bosatt på Varhaug. Han har fortalt politiet at han har vært på stedet der 13-åringen ble funnet, men nekter for å ha drept jenta.

Gutten ble avhørt mandag kveld og natt til tirsdag. Av hensyn til etterforskningen vil ikke politiet gå nærmere inn på guttens forklaring.

17-åringen blir fremstilt for varetektsfengsling senere tirsdag. Politiet vil be om at gutten fengsles i to uker med brev- og besøksforbud.

Kjent for politiet

På pressekonferansen tirsdag bekreftet politiet tidligere har vært i kontakt med den siktede, men de har foreløpig ikke oversikt over om han er straffedømt.

– Han er kjent for politiet, men ikke for voldssaker, sa politiadvokat Herdis Traa.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som 17-åringens forsvarer.

Carina Johansen / NTB scanpix

Kom ikke hjem til avtalt tid

Sunniva Ødegård hadde vært på besøk hos en venn søndag kveld, men ikke kommet hjem til avtalt tid.

Politiet presiserte at den siktede ikke er vennen 13-åringen var på besøk hos.

Det skal ikke ha vært noen relasjon mellom drapsofferet og siktede, annet enn at de var fra samme tettsted.

– Vi har ingen opplysninger om at de var omgangsvenner, sa politiadvokaten.

Carina Johansen / NTB scanpix

Vet ikke hvordan jenta ble drept

Politiet understreket på pressekonferasen at det fremdeles er mye etterforskning som gjenstår. De vet ennå ikke om hvordan 13-åringen ble drept, og det er uvisst om hun ble drept der hun ble funnet. Hun skal obduseres tirsdag.

– Vi er fremdeles i en tidlig fase, og etterforskningen fortsetter for fullt, sa etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl.

Politiet er derfor fremdeles svært interessert i tips fra publikum som mener de vet noe som kan ha betydning for saken.

– Det er mye arbeid som gjenstår før vi kan komme med svar på hva som har skjedd, sa etterforskningslederen.

– Har dere avsluttet jakten på eventuelle andre gjerningspersoner?

– Vi prøver å drive en åpen etterforskning. Vi kan ikke utelukke, men vi tror vi er på rett vei.