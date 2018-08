Sandberg og Letnes holder pressekonferanse rundt klokken 18

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) opplyser til VG at han og kjæresten Bahareh Letnes holder pressekonferanse rundt klokken 18 tirsdag.

VG oppgir ikke informasjon om hvor de to skal møte pressen, men i en SMS til Nettavisen åpner Sandberg for at det kan komme til å skje i Arendal: – Vi er i Oslo, ja. Mye jobb i dag, skriver han, og opplyser at Arendal, der Arendalsuka pågår, blir vurdert.

I en tekstmelding til NTB skrev Letnes tirsdag formiddag at de ikke hadde bestemt når og hvor pressekonferansen skal finne sted. «Vi har mye jobb i dag», skrev hun.

Letnes: – Heksejakt

Sandberg skulle opprinnelig ha to opptredener under Arendalsuka, én i kraft av å være fiskeriminister og én som nestleder i Fremskrittspartiet, ifølge lederen av programkomiteen, Øystein Djupedal. Nå har Sandberg trukket seg fra begge vervene og har tilsynelatende ingen oppdrag i Arendal.

Letnes ville mandag ikke svare direkte på hva pressekonferansen skulle handle om, men ga følgende uttalelse til VG: – Det som er saken. Da skal dere få lov til å skyte oss mer. Da får dere svar.

I en SMS til Adresseavisen tirsdag skrev hun at hun «har opplevd dette som en heksejakt».

Blodtørste journalister

Statsminister Erna Solberg (H) reagerte tirsdag på medienes jakt på detaljer i Sandberg-saken, blant annet spørsmål om fremmede makter har kommet seg inn på Sandbergs telefon og om informasjon på telefonen er kompromittert.

– Av hensyn til rikets sikkerhet og PSTs metodebruk er det PST som må vurdere hva vi kan si. Når norske journalister nå er så blodtørstige for å få svar, må vi sørge for at vi ikke offentliggjør ting som må holdes tilbake av hensyn til sikkerhetstjenestene, sa Solberg etter en pressekonferanse i Arendal om utfordringer i arbeidsmarkedet.