Se for deg at du går siste året på videregående og får karakteren 4 på eksamen i norsk hovedmål. Det du ikke vet, er at sensorene var uenige da de vurderte besvarelsen din. Mens den ene mente du burde få 3, innstilte den andre på karakteren 5.

Denne våren var det ikke ett, men 1602 slike eksempler i norsk hovedmål på vg3. Det viser Aftenpostens gjennomgang av 211.371 eksamensvurderinger i 26 ulike fag fra våren 2018.