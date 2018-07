Ekstremfredag for historiebøkene: Aldri før har det vært varmere i fem fylker

Fredag 27.07.2018 blir i historiebøkene husket som én av de aller varmeste dagene i Norge.

Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Vestfold og Østfold fikk nye fylkesrekorder denne fredagen, mens det i Akershus aldri er blitt målt en så høy temperatur i juli måned.

På andre plass på listen over dager det er blitt satt flest fylkesrekorder, kommer 20. juni 1970. Den norske varmerekorden på 35,6 grader i Nesbyen ble satt den dagen.

Mens varmerekorden i de fleste fylkene kom ved 17-tiden, ble rekorden i Sogn og Fjordane registrert etter klokken 19.

Rekorden i Sogn og Fjordane ble registrert etter at Meteorlogisk institutt fredag meldte om at temperaturtoppen var nådd.

Fakta: Her er de norske varmerekordene (de nyeste først) Hordaland: 34,4 grader, Etne, 27. juli 2018 Rogaland: 34,4 grader, Våland, 27. juli 2018 Vestfold: 34,1 grader, Nøtterøy, 27. juli 2018 Østfold: 34,5 grader, Rygge, 27. juli 2018 Sogn og Fjordane: 33,4 grader, Lærdal, 27. juli 2018 Troms: 33,5 grader, Bardufoss, 18. juli 2018 Møre og Romsdal: 34 grader, Brusdalsvatnet, 9. juli 2014 Nordland: 33,8, Saltdal, 11. juni 2011 Akershus: 35,2 grader, Fornebu, 27. juni 1988 Aust-Agder: 33,7 grader, Byglandsfjord, 1. juli 1986 Vest-Agder: 32,6 grader, Oksøy fyr og Kjevik, 11. august 1975 Hedmark: 35 grader, Staur Forsøksgård, 6. august 1975 Buskerud: 35,6 grader (norgesrekord), Nesbyen, 20. juni 1970 Telemark: 34,6 grader, Vefall i Drangedal, 20. juni 1970 Oppland: 34 grader. Lillehammer, 19. juni 1970 Finnmark: 34,3 grader, Šihččajávri, 23. juni 1920 Trøndelag: 35 grader, Trondheim, 22. juli 1901 Oslo: 35 grader, Solli plass, 21. juni 1901

Lenge så det ut til at også Oslo kunne slå sin 117 år gamle varmerekord da det ble målt 35 grader, men denne rekorden glapp med et par tiendedeler.

Oslo ble likevel det varmeste fylket i landet med 34,6 grader. Av alle landets fylker har Oslo den eldste rekorden.

Selv om Oslo ikke fikk ny offisiell rekord, var Aftenposten team på Observatoriet på Solli plass der Oslos varmerekord ble målt i 1901. En uoffisiell måling fra Observatoriet viste 35,5 grader ved 16.30-tiden fredag.

For øvrig er 34,6 grader den høyeste temperaturen som er blitt målt på Blindern.

...og med det var temperaturtoppen for i dag nådd! For en ettermiddag det har vært i #SørNorge 🔥 Her er en oversikt over fylkesrekordene som ble slått i dag! En haug av gamle stasjonsrekorder røk også i løpet av de siste timene. pic.twitter.com/H41zhCK1Pm — Meteorologene (@Meteorologene) July 27, 2018

Dropper utenlandsferie

– I år har vi drømmesommer i Norge. Jeg setter ikke mine føtter en meter ut av Norge. Det skal jeg gjøre i februar, sier Dag Fossheim.

Rett utenfor døren hans i Nydalen renner Akerselva. Der har han funnet en liten foss til å kjøle seg ned. En uoffisiell måling viser 25,9 grader i vannet fredag ettermiddag.

– Jeg har badet her hver sommer i seks år, og har aldri opplevd så høy temperatur i vannet før, sier Fossheim.

Rebecka Scheen har tatt turen fra Carl Berners plass til Nydalen for å bade i Akerselva.

– Jeg var i Kreta tidligere i sommer. Der var det 28–30 grader. Akkurat nå er det best å være i Norge. Det er bare å holde seg i vannet når det er så varmt, smiler Scheen.

– Her kommer det til å koke

– Det er forferdelig varmt, men man kan ikke klage, sier Georg Andal (50) fra Bømlo.

Sammen med sønnen Hjalmar (11) setter han opp teltet strategisk tett opp til noen høye trær i utkanten av marken på Ekeberg Camping. De skal være tilskuere på Norway Cup som starter lørdag.

– Her er det skygge til 8–9 på morgenen, mens de som ligger midt på sletten her kommer til å koke så fort solen står opp, forteller han.

Han mener det er mildere her oppe enn nede i byen i dag, og at det er en sval vind her oppe som hjelper. Aftenpostens termometer viser 30,8 grader her klokken 13.40.

Sammen med Kjetil Gåsland (44) representerer de Bremnes IL. Flere busslass med 14 år gamle fotballspillere er på vei over fjellet fra Bømlo, forteller de.

Andal har vært her de siste 4–5 årene.

– Det er stor kontrast til tidligere år. Da har vi vært nærmest frosset med 14–15 grader og regn her.

Ekstra het arbeidsdag

En vannlekkasje for et par dager siden førte til at kommunen måtte legge nye skinner og ny asfalt i krysset mellom Frognerveien og Magnus Bergs gate fredag.

Dermed fikk asfaltarbeider Steinar Jensen det ekstra hett på jobb denne fredagen.

– Dette er jo varmt arbeid samme hva, men det er litt ekstra varmt i dag, sier han.

Aftenpostens termometer viser 31,5 grader her da vi møtte Jensen rett før klokken 13 fredag.

Duringen fra veivalsen ljomer gjennom gatene. Han har vært på jobb siden 05.45 i dag. Svetten sildrer over den bare overkroppen hans.

– Varmen tapper deg

Maskinen gjør for øyeblikket mesteparten av arbeidet, så akkurat nå er det ikke så hardt arbeid, forteller Jensen.

– Men man blir jo sliten uansett. Varmen tapper deg, sier Jensen før han kjøler seg ned med kaldt vann fra vannkranen.

Aftenposten traff flere veiarbeidere som slet i sommervarmen i dag som ga uttrykk for at de høye temperaturene ble i meste laget for dem.

– Det ser fryktelig varmt ut?

– Ja, bare se på meg. Jeg kan ikke jobbe mer i dag. Det er helt jævlig, sier en gjennomsvett veiarbeider i forbifarten.

Over 40 grader på kafeen

Glasstaket rett over Åpent Bakeri på Vinderen sørger for Syden-temperaturer over kafeen. Akkurat der solstrålene treffer disken, ble det målt mellom 40–41 grader ved 14.30-tiden fredag.

Wasim Riaz

– Vi sa ifra til ledelsen på torget da det begynte å bli varmt i mai. Da dekket vaktmesteren deler av taket. Og så har vi kjøpt tre vifter. Det kan være lurt å drikke mye vann og ta det litt med ro når det er så varmt, sier daglig leder Clarisse Haushalter smilende.

Hun kommer fra nordvest i Frankrike og har bodd her siden i fjor høst. Der pleier det å være 22–24 grader om sommeren.

– Mine ansatte klager når det er så varmt. Selv jeg klager. Nå hjelper det med vifter. Og så kan jeg trøste meg med at det blir kjøligere fra helgen, sier Haushalter.

På grunn av varmen må de ansatte flytte på bakervarene, slik at de ikke står i solsteken.

– Hvordan er temperaturen i kjøleskapet?

– Vi tar tempen hele tiden. Der er det en-to grader, svarer Haushalter og viser termometeret der det står 1,2.

Nå blir det kjøligere

Gunnar Livik, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, hadde ved 18.30-tiden ikke oversikt over alle lokale rekorder.

– Vi vet at det er blitt registrert nye rekorder på flere målestasjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane, men vi har ikke full oversikt ennå.

– Hvorfor ble det så varmt?

– Vi har hatt en værsituasjon som gir høye temperaturer. Når det er mye fukt i bakken, blir mye solenergi brukt til å fordampe vannet. I år har det vært ekstra tørt i sommer. Og så har vi nok vært heldig med vindretning og vindstyrke. Det kan også være litt tilfeldigheter her, sier Livik.

Lørdag begynner med fint og varmt vær flere steder, men det blir kjøligere utover dagen, særlig i Oslo-området.

– Vestlandet får en bra start på dagen før en kaldfront kommer fra sør. På Østlandet vil temperaturen begynne å synke tidligere på dagen. På kvelden og natten vil det være mye nedbør. Da kan man få over 20 millimeter enkelte steder, sier Livik.