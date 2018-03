Dyb trakk seg som styreleder i Innovasjon Norge 4. mars.

Dagens Næringsliv har fått innsyn i Dybs fratredelsesbrev til valgkomiteen i Innovasjon Norge.

«Styret har på nært hold opplevd hvordan daglig leder skaper konflikter, konfrontasjoner og splid. Forholdet til AD var planlagt diskutert 1. mars», skriver han i brevet.

«AD» står for administrerende direktør, altså Krohn Traaseth.

Ut mot departementet

Han går også hardt ut mot Næringsdepartementet, som han mener har vinglet i saken, og kaller innblandingen til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) «utidig».

«Departementet som i flere tidligere møter, senest i januar i år, har sagt at forholdet til AD er helt og holdent styrets ansvar, har nå snudd. Nå vil de overstyre styret. Dette er en utidig innblanding i styrets arbeid og ikke i tråd med anerkjente prinsipper for god eierstyring», skriver Dyb i fratredelsesbrevet.

Departementet hadde kommunisert til Dyb at det ville være uheldig å miste både styreleder og administrerende direktør samtidig.

Han bestemte seg for å trekke seg etter det han opplevde som et signal om mistillit til styret dra departementet.

«Jeg reagerer på at departementet mener de er bedre skikket enn styret til å vurdere forholdet til daglig leder. Jeg opplever at departementet signaliserer mistillit til styrets evne til å vurdere denne saken og defacto setter styret under administrasjon», skriver han.

Røe Isaksen: Instruerte ikke styret

– Jeg har ingen formening om hvem som skal være sjef i Innovasjon Norge, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til Aftenposten mandag.

Han benekter i et svar til Stortinget at han instruerte nå avgåtte styreleder Per Otto Dyb om å stoppe styrebehandlingen av Anita Krohn Traaseths stilling.

Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland har reagert kraftig på næringsministerens håndtering av saken, og stilt en rekke spørsmål om hvordan og hvorfor han grep inn.

Det nåværende styret har tillit til Krohn Traaseth.

– Styret har tillit til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, sier fungerende styreleder Jørand Ødegård Lunde.

Hverken Anita Krohn Traaseth eller Næringsdepartementet har besvart henvendelsene fra Dagens Næringsliv om saken.

