– Han erkjenner ikke straffskyld. Han beskriver dette som et vådeskudd, sier mannens forsvarer Jørund Lægland til Romerikes Blad.

Politiet fikk melding klokken 18.48 lørdag kveld om at det var avfyrt skudd i en leilighet ved Mo i Nittedal.

Bevæpnet politi rykket ut og fant en mann med skuddskader i leiligheten.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp før mannen ble fraktet med ambulanse til Ullevål sykehus.

– Mannen er bekreftet død på Ullevål sykehus som følge av skuddskadene, opplyste operasjonsleder Anders Bru i Øst politidistrikt senere samme kveld.

Mannen som er siktet for drap, ble pågrepet på stedet. Han ble avhørt natt til søndag, og har forklart at det dreier seg om et uhell.

Politiet gjennomfører nå taktiske og tekniske etterforskningsskritt for å kartlegge hendelsesforløpet. De har sikret spor og blant annet foretatt rundspørring i området.

Det har ikke lykkes NTB å komme i kontakt med verken operasjonsleder eller jourhavende jurist i Øst politidistrikt for å få en uttalelse om saken.

Verken lensmann Bjørn Bratteng eller politioverbetjent Geir Bakk Anthonsen ved Nittedal lensmannskontor ønsker å kommentere saken overfor Romerikes Blad.

