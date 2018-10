Veivesenet må rive 240 boliger under E18-utbygging i Bærum

Mellom Lysaker og Ramstadsletta, en strekning på 4,3 kilometer, planlegger Statens vegvesen å bruke 2,5 milliarder kroner på å kjøpe eiendommer og rive dem. Det skjer i forbindelse med utvidelsen av E18 gjennom Bærum.

Det skriver nettstedet Motor.no.

Ifølge nettstedet skal eiendomskjøpet hovedsakelig finansieres med bompenger.

Utbyggingen av denne strekningen er beregnet å koste 14 milliarder kroner. Hver femte krone går dermed til ekspropriasjon og riving.

– Dessverre går det med mange boliger. Dessuten er vi i et område med høye tomtepriser, sier Grete Tvedt, prosjektleder i Statens vegvesen.

Hun legger til at så langt er rundt halvparten av boligene ervervet.

Ifølge Motor.no legges det opp til bompengeinnkreving både på E18 og på alle småveier mot Oslo.

Det passerer 80.000–90.000 kjøretøy i døgnet, og Statens vegvesen konstaterer på sin nettside at veien er overbelastet.

Nye E18 skal få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger, og den vil gå i tunnel forbi Høvik og under lokk ved Stabekk.

Støyskjerming

Statens vegvesen planlegger dessuten støyskjerming for flere titalls millioner. Foruten støytiltak på 700 boenheter skal det settes opp rundt 100 støyskjermer rundt uteplassene til E18s naboer.

– Støytiltak på boenhetene innebærer blant annet utskifting av vinduer og dører, støydempede ventiler og ventilasjonsanlegg samt isolering av vegger og himlinger, opplyser Hege Gran-Henriksen, byggeleder for lokale støytiltak på strekningen Lysaker-Ramstadsletta til Motor.no.

NAF er kritisk

NAF er kritisk til at så mye penger må brukes på tomtekjøp og riving av hus.

– Bompengene brukes til langt mer enn bygging av vei, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Hun mener at byggeprosjektet vil gi store positive ringvirkninger blant annet for næringslivet, og at det vil gi bedre luftkvalitet for nærmiljøet. Ryste mener derfor at det er åpenbart at mesteparten av kostnadene ikke bør legges på bilistene.

Start for utbygging av denne veistrekningen er planlagt i 2019. Byggetiden er beregnet til fem år.

Men det er stor fare for at prosjektet blir utsatt til 2020 fordi det er usikkert når Stortinget kan behandle det.