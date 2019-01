Skuespilleren Nils Utsi er død

Det er skuespillerens bror som opplyser om dødsfallet til iFinnmark.

– Vi har mistet en stor og varm bror, sier Odd-Einar Utsi.

Nils Reidar Utsi ble den første samiske studenten ved skuespillerutdanningen ved Teaterhøgskolen i Oslo da han kom inn på skolen i 1964.

På 1970-tallet ble han for alvor kjent i landet for sin rolle i TV-serien Ante, som ble solgt til hele 23 land. TV-serien omhandlet en ung samisk gutt og hans utfordringer med å passe inn på en norsk skole i Kautokeino. Sverre Porsanger spilte Ante, og Utsi hadde rollen som hans far.

NTB scanpix

Senere hadde Utsi også sentrale roller i storfilmene «Veiviseren» (1987) og «Kautokeino-opprøret» (2008), begge regissert av Nils Gaup.

Senest i 2017 medvirket Utsi i en mindre rolle i storfilmen «Den 12. mann».