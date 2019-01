Drapssiktet mann i Haugesund innrømmer å ha tent på hus

Mannen, som er i 50-årene, ble pågrepet kort tid etter brannen og siktet for drap på kvinnen. Han skal ha blitt skadet i en motorsykkelulykke på vei vekk fra åstedet, skriver VG. Han ble funnet av ambulansepersonell som var på vei til boligbrannen.

– Det er omstendigheter på stedet som gjør at politiet mener at kvinnen er utsatt for en kriminell handling, opplyste politiadvokat Marte Engesli Lysaker på en pressekonferanse klokken 12 på politihuset, ifølge Haugesunds Avis.

Vitner skal ifølge NRK ha reagert på oppførselen til siktede og varslet politiet da de observerte ham utenfor boligen, samtidig som det brant i huset.

Kjell Bua / NTB scanpix

– Var beruset

Ifølge Lysaker er mannen ikke kjent for politiet fra tidligere. Mannen er norsk statsborger.

Han skal ha forklart seg til politiet i en times tid tirsdag, opplyser forsvarsadvokat Erik Lea til Stavanger Aftenblad. Der har mannen erkjent at han tente på huset. Han var beruset. Han skal deretter ha kjørt fra boligen på en motorsykkel.

– Han er sliten og fysisk skadet. Han erkjenner å ha vært på stedet og at det bare var ham og avdøde i huset. Han erkjenner ikke at han har forvoldt hennes død med vitende og vilje, men han har knyttet seg opp til avdøde ved at han er medvirkende årsak til at dette skjer, sier han.

Lea legger til at siktede og avdøde har bodd sammen, men at han er usikker på om de var samboere eller gift.

Kjell Bua/ NTB scanpix

Fant død kvinne

Politiet fikk melding om brannen i Bokngata i Haugesund klokken 4.02 natt til første nyttårsdag. Nødetatene rykket ut til stedet, og brannmannskaper startet slukningsarbeid.

De fant etter hvert en død kvinne i boligen.

Boligen fikk store skader i brannen og var overtent ved 05-tiden. Det var sterk vind i området under slukkearbeidet og flere nabohus ble evakuert som følge av brannen. Ingen andre personer kom til skade.