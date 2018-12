Frp-topp enig i at studentene sutrer

– Hvis man leser Dagens Næringsliv, sier DN at studentene sutrer. Fremskrittspartiets ungdom har sagt det samme. Mener også Steffensen at studentene sutrer når de protesterer mot stipendkuttet? spurte Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen fra Stortingets talerstol onsdag.

– Ja, var det korte svaret fra Steffensen.

– Det er et oppsiktsvekkende og overraskende svar. Det er mange grunner til å protestere, sier Henriksen.

– Jeg merker meg at Frp mener studentene sutrer, men kuttet straffer for studenter som ikke fullfører en grad, eller som bytter retning underveis i studiene, sier Ap-politikeren.

Men Steffensen mener det er feil at studentene får mindre – de får faktisk mer, fremholder han.

– Vi har innført elleve måneders studiestøtte. Vi har økt den generelle månedlige studiestøtten, slik at studenter får 11.600 kroner mer enn tidligere, sier Frp-politikeren.

Stridens kjerne er at KrF og regjeringspartiene i budsjettavtalen for 2019 ble enige om at 25 prosent av studielånet kan bli gjort om til stipend på grunnlag av studiepoeng, mens de siste 15 prosentene bare vil bli omgjort for dem som har fullført graden. Målet er å få flere enn dagens to tredeler av studentene til å fullføre et påbegynt løp.

Et opprop fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) mot forslaget har fått 26.500 underskrifter og tilslutning fra over 46 organisasjoner. NSO-leder Håkon Randgaard mener Steffensens karakteristikk er en useriøs avsporing.

– Vi har ikke fått svar på hvorfor regjeringen tror at kuttet vil virke positivt på frafall, sier han.