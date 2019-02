Kraftig brann i bilforretning i Hokksund

– Det er ikke fare for at brannen kan spre seg til andre bygninger. Det er vanskelig å si om de klarer å forhindre at brannen sprer seg over hele bygget. Det er et stort bygg. Det brenner fortsatt mye, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 4.30.

Politiet meldte først at det bare brant på bilforretningen Bråtens Bilcos delelager. Senere meldte politiet at brannen også har spredt seg til kontordelen av bygget.

I forbindelse med slukningsarbeidet har en brannmann fått røykskader og er blitt sendt til sykehus.

– Det skal ikke være snakk om alvorlige skader, sier Mørch.

Brannvesenet skriver på Twitter at husstander i området som blir berørt av røyk fra brannen, oppfordres til å holde dører og vinduer lukket.

Politiet i Sørøst fikk melding om brannen klokken 1 natt til fredag. Politiet meldte om at det sto flammer over taket på bygningen.

Mørch sier at politiet har kontakt med en ansatt som jobber på bilforretningen.