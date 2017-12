Et obs-varsel ble lørdag sendt ut for nordlige og midtre deler av Hedmark, Oppland, Telemark og Buskerud. Regn som frøs til is, såkalt underkjølt regn skapte vanskelige kjøreforhold.

Også i Oslo var det svært glatt på grunn av dette værfenomenet. Det har blant annet legevakten i Oslo fått merke.

– Vi har hatt betydelig flere ambulanser med brudd som har kommet direkte til oss i dag, sier lege Marius Coucheron ved Legevakten i Oslo.

Søndag formiddag kunne han sette seg ned og telle opp lørdagens beinbrudd.

– Rushet begynte ved 16-tiden. Vi har registrert 53 tilfeller der det er høy mistanke om brudd. Det nøyaktige antallet er ikke avklart før alle journalene er ferdig ført, sier han.

– Bruk brodder og godt skotøy!

Men uansett er lørdagens antall beinbrudd mest sannsynlig mer enn dobbelt så høyt som det var sist lørdag, som også var en dag med flere brudd enn det som er vanlig.

Det er i hovedsak snakk om mindre alvorlige brudd, som feilstilte håndledd og ankler. Og det er folk i alle aldre.

– Det er jevnt over alle som er ute en lørdags ettermiddag, sier Coucheron som har ett råd til dem som skal ferdes på hålken.

– Bruk brodder og godt skotøy!

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Øst, Gry Solli, opplyser lørdag kveld at veiene rundt Oslo nå er saltet og strødd.

– Det skal nå være trygt å komme seg rundt i Oslo. Man kan møte på noen glatte partier, men det må man regne med på vinteren, sier Solli.

Leif Arne Holme, Adresseavisen

Skredfare flere steder i landet

Spesielle værforhold kan skape problemer flere steder i landet. I Salten og ved Svartisen i Nordland, samt i Voss og Hardanger i Hordaland, melder NVE om skredfare.

I tillegg varsler meteorologene om ny storm i Nord-Norge, og advarer folk om å feste løse gjenstander.

Lørdag formiddag ble det meldt om utforkjøringer flere steder i Sør-Norge, men det er ikke meldt om alvorlige personskader.

– På grunn av regn som fryser på bakken, er det nå stedvis vanskelige kjøreforhold i deler av Akershus, Hedmark og Oppland. Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig, tvitret Vegtrafikksentralen øst.

– Vi har varslet alle entreprenører, som er ute og salter. Må du ikke ut, la bilen stå, tvitrer de.

Også for fotgjengere var det mange steder vanskelig å holde seg oppreist på det glatte føret.

Siv Dolmen

I løpet av ettermiddagen ble det speilglatt i Oslo. Folk gikk med subbete og korte skritt for å holde seg på bena. Per Henriksen kom trillende med sykkel og konsentrert, forsiktig gange. Han hadde vært og kjøpt grønnsaker på Grønland, og skulle hjem til Nesodden der han bor. Turen ned til Nesoddbåten tar vanligvis veldig kort tid på hjul, men i dag måtte han gå hele veien fra Grønland til Rådhuskaia.

– Det er livsfarlig, sa han, men tok det hele med et smil – forhåpentligvis klarte han seg helt ned til fergekaia uten fall.

Kvinne og barn kjørte utfor veien i Sigdal

Ved 14-tiden fikk politiet i Nordre Buskerud melding om en ulykke på fylkesvei 287, et par kilometer sør for Prestfoss i Sigdal. Da nødetatene kom til stedet fant de en kvinne og et barn i bilen, begge ved bevissthet. De ble fraktet til sykehus for medisinsk kontroll.

Nødetatene rykket til utforkjøringer flere steder i Hønefoss, Modum og ulike steder i Buskerud.

– Vi er nødt til å kjøre fra sted til sted for å se til at alle som har kjørt av har det bra. Det meldes om flere utforkjøringer i ulike deler av distriktet, så vi har ikke helt oversikt. Men det er veldig glatt nå, sa operasjonsleder Martin Andersen-Gott i Sør-Øst politidistrikt til NRK i ettermiddag.

Havnet i elven

Litt før klokken 13 fikk politiet i Agder melding om en personbil som hadde havnet i elven ved Katterås i Åmli. Luftambulansen ble tilkalt, men da nødetatene kom frem var det ingen i bilen. Det viste seg at de fem som hadde vært i bilen hadde klart seg bra og hadde kommet seg tilbake til hytta som de kom fra.

Dødsulykke i Snåsa

To personer omkom da personbilen de satt i kjørte inn i fronten på en brannbil på E6 ved Snåsa i Nord-Trøndelag. Politiet fikk beskjed om ulykken ved 09-tiden lørdag morgen.

Glatt og regn

Langsetter Snåsavatnet var det glatt etter nattens regn. Det har vært kaldt og frost i området i flere dager, men natt til lørdag slo været om. Flere steder i fylket ble det meldt om vanskelige kjøreforhold lørdag morgen.

Den lille utenlandskregistrerte personbilen var på vei sørover med to personer i.

– Det er en meget stygg ulykke. Alt tyder på at det er personbilen som har kommet over i motgående kjørefelt, sier Volden.

Stengte omkjøringsveien

Statens vegvesen har satt opp omkjøring på strekningen mellom Steinkjer og Grong. Denne flere mil lange omkjøringsveien ble imidlertid stengt for tunge kjøretøyer.

– Den er så glatt at den ikke er fremkommelig. Den er lang, svingete og smal så frem til den er forsvarlig strødd, kan vi ikke slippe kjøretøyene til, sier Trond Volden.

Frontkollisjon

Politiet meldte lørdag morgen også om to personbiler som hadde frontkollidert på fylkesvei 17 vest for Skage i Namdalen. Her ble en person sittende fastklemt og senere sendt til sykehus etter å ha blitt frigjort fra bilen.