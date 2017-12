Regn fryser på bakken – glatte veier over store deler av landet

Det er problemer over store deler av landet. Et obs-varsel er sendt ut for nordlige og midtre deler av Hedmark, Oppland, Telemark og Buskerud, som er mest utsatt. Regnværet skal gi seg i løpet av ettermiddagen, ifølge Yr.

Lørdag formiddag ble det meldt om utforkjøringer flere steder i Sør-Norge, men det er ikke meldt om alvorlige personskader.

– På grunn av regn som fryser på bakken, er det nå stedvis vanskelige kjøreforhold i deler av Akershus, Hedmark og Oppland. Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig, tvitrer Vegtrafikksentralen øst.

– Vi har varslet alle entreprenører, som er ute og salter. Må du ikke ut, la bilen stå, tvitrer de.

Kvinne og barn i Sigdal

Ved 14-tiden fikk politiet i Nordre Buskerud melding om en ulyke på fylkesvei 287, et par kilometer sør for Prestfoss i Sigdal. Da nødetatene kom til stedet fant de en kvinne og et barn i bilen, begge ved bevissthet. De ble fraktet til sykehus for medisinsk kontroll.

Havnet i elven

Litt før klokken 13 fikk politiet i Agder melding om en personbil som hadde havnet i elven ved Katterås i Åmli. Luftambulansen ble tilkalt, men da nødetatene kom frem var det ingen i bilen. Det viste seg at de fem som hadde vært i bilen hadde klart seg bra og hadde kommet seg tilbake til hytta som de kom fra.

Dødsulykke i Snåsa

To personer omkom da personbilen de satt i kjørte inn i fronten på en brannbil på E6 ved Snåsa i Nord-Trøndelag. Politiet fikk beskjed om ulykken ved 09-tiden lørdag morgen.

Glatt og regn

Langsetter Snåsavatnet var det glatt etter nattens regn. Det har vært kaldt og frost i området i flere dager, men natt til lørdag slo været om. Flere steder i fylket ble det meldt om vanskelige kjøreforhold lørdag morgen.

Den lille utenlandskregistrerte personbilen var på vei sørover med to personer i.

– Det er en meget stygg ulykke. Alt tyder på at det er personbilen som har kommet over i motgående kjørefelt, sier Volden.

Stengte omkjøringsveien

Statens vegvesen har satt opp omkjøring på strekningen mellom Steinkjer og Grong. Denne flere mil lange omkjøringsveien ble imidlertid stengt for tunge kjøretøyer.

– Den er så glatt at den ikke er fremkommelig. Den er lang, svingete og smal så frem til den er forsvarlig strødd, kan vi ikke slippe kjøretøyene til, sier Trond Volden.

Frontkollisjon

Politiet meldte lørdag morgen også om to personbiler som hadde frontkollidert på fylkesvei 17 vest for Skage i Namdalen. Her ble en person sittende fastklemt og senere sendt til sykehus etter å ha blitt frigjort fra bilen.