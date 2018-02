Flyvraket etter Svolvær-ulykken ligger på 60–70 meters dyp

Flyhavarikommisjonen har sendt to inspektører til Svolvær for å bistå i arbeidet etter småflystyrten søndag kveld, der to personer omkom.

Havariinspektør Birger Andreas Bull sier til NTB at de vil starte med å lokalisere flyvraket for å få det hevet. Inspektørene skulle være framme i området tidlig mandag ettermiddag og skulle møte det lokale politiet klokka 13.30.

I alt 21 mann fra politiet og Sivilforsvaret søkte etter vrakdeler mandag. Lofotposten sier at søket foregår i fjæra og aktuelle områder rundt flyplassen.

– Vi håper å bli ferdig før det blir mørkt i kveld. Vitner blir avhørt fortløpende. Vi snakker med dem som kan ha sett flyet og med pårørende om de omkomne. Det er altfor tidlig å si noe om årsaken til ulykken, sa politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira i Svolvær på en improvisert pressekonferanse i 13-tiden mandag.

Ligger på 60–70 meter

Finstad-Steira sier til NTB at de mener vraket ligger på 60 til 70 meters dyp rundt 200 til 300 meter fra land.

– Når det gjelder hevingen av flykroppen, så kommer Flyhavarikommisjonen til Svolvær i ettermiddag. Når vi har snakket med dem, vil vi lage en plan for når vraket skal heves, sa politistasjonssjefen tidligere mandag.

Han håper de kan få hevet vraket i løpet av tirsdag eller onsdag. Det er meldt fint vær i leteområdet fremover, og ifølge politiet bør det være greie forhold for å få opp vraket. Spørsmålet om når det kan heves avhenger av hvor utstyret kan hentes fra. Finstad-Steira regner med at de vil ha klarlagt det i løpet av mandag ettermiddag.

Det var Leif Jarle Stamnes (79) fra Tromsø og Einar Halvorsen (63) fra Langhus som mistet livet i småflyulykken.

Politiet i Svolvær gikk mandag ettermiddag ut med navnene på de to omkomne i samråd med de pårørende. Samtidig sier politiet at de ønsker å komme i kontakt med eventuelle øyevitner av ulykken.

Stengte flyplassen

Svolvær lufthavn holdt stengt for dagens to første avganger mandag.

Det var tårnet på flyplassen som varslet om ulykken, som skjedde rett etter at et Piper småfly hadde tatt av for å returnere til Tromsø. Flyplassens båt fant de to forulykkede i sjøen.

Flyplassjef Bjørn Opsahl sier til NRK at flyplassen holdes stengt for å ta vare på de ansatte.

– Av hensyn til dem som var på jobb, har vi valgt å stenge for de to første avgangene. Vi må følge opp dem som har vært i innsats, og de har en del sterke inntrykk å bearbeide, forklarer han.