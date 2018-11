Mann i 20-årene tiltalt for drapsforsøk i Skogn

Ifølge tiltalen skal han ha vært i psykotisk tilstand, skriver Adresseavisen. Statsadvokat Kaia Strandjord legger ned påstand om at mannen skal overføres til tvungent psykisk helsevern

22. juni i år reiste politiet til en adresse for å sjekke om en av beboerne hadde alibi for et grovt gullsmedran i Levanger. På denne adressen er det flere som er kjent fra rusmiljøet som holder til, framholdt politiet.

Det oppsto imidlertid en situasjon der den tiltalte, som var fra en av de andre leilighetene, knivstakk sin egen bror og en bekjent.

– Forsøket ble avbrutt da politiet kom til stedet, heter det i tiltalen. For å avverge flere skader, skjøt politiet knivmannen i beinet.

Det har siden vist seg at verken den tiltalte eller de to fornærmede hadde noe med gullsmedranet å gjøre.

Saken mot mannen skal opp i Inntrøndelag tingrett 19. november.