Frode Bergs advokat tror Russland vurderer bytte mellom Berg og fengslet russer

Novikov ankom Norge onsdag ettermiddag og skal i Norge ha møter med Bergs norske advokat Brynjulf Risnes, blant annet for å diskutere hva de skal gjøre hvis etterforskerne gir dem beskjed om at de er ferdige med sitt arbeid.

– Jeg kan ikke forutsi etterforskernes skritt videre, men mitt personlige inntrykk er at etterforskeren nå kommer til å ta en pause med tanke på at en eventuell utveksling kan finne sted, sier Novikov til VG etter at han landet på Oslo lufthavn Gardermoen.

Novikov sier til videre at et formål med hans Oslo-besøk er å sette seg inn i saken med den fengslede, spionsiktede russeren Mikhail Botsjkarev, der han håper det kan bli aktuelt med en utveksling mellom Berg og Botsjkarov.

– Det er mitt inntrykk at de tar en pause for å vurdere om det er aktuelt med et slikt bytte, sier Novikov.

Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor. Nordmannen har innrømmet at han var kurer for den norske etterretningstjenesten. I starten av oktober ble han varetektsfengslet på nytt fram til 5. desember.