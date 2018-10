Lege tiltalt for voldtekt av syv kvinner i gynekologstolen

I tillegg er mannen tiltalt for skremmende og plagsom opptreden overfor én kvinne, samt for å ha vært seksuelt krenkende i ord og atferd overfor en annen, skriver Romerikes Blad.

Totalt skal det være ni fornærmede kvinner i saken. Ifølge statsadvokaten skal overgrepene ha skjedd i perioden mellom 2008 og 2016.

– Vi mener det er syv fornærmede etter voldtektsparagrafen og tilsvarende for misbruk av stilling for å få seksuell omgang, bekrefter statsadvokat Kristin Røhne overfor Romerikes Blad.

Felles for kvinnene er at de skal ha blitt utsatt for overgrepene da de var pasienter hos mannen – mens de satt i gynekologstolen.

– Både vitneforklaringer og forskjellige sporprøver – slik som DNA – vil bli lagt fram for retten, sier Røhne.

Den tiltalte legen vil ikke kommentere saken. Mannen har nylig skiftet forsvarer, og representeres nå av advokat Sol Elden.

– Han nekter straffskyld etter tiltalen, opplyser hun.

Mannen fikk tilbakekalt sin autorisasjon som lege 20. oktober 2017. Den 9. oktober i år ble tiltalen mot mannen ferdigstilt og sendt til Nedre Romerike tingrett for beramming.