Norske myndigheter har nå 40 dager på seg til å begjære ham utlevert, skriver Dagbladet.

Lindén ble pågrepet i Dijon tirsdag ettermiddag og fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

Han er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen mandag i forrige uke, samt for å ha begått et grovt ran tidligere samme dag.

Svensk tolk

Statsadvokat Pascal Lobinne-Collin opplyser at Lindén fikk bistand av en svensk tolk under fengslingsmøtet – han hadde imidlertid ikke stort å meddele.

– Han snakker ikke mye, og ytrer seg bare i ja- og nei-svar.

Lite samarbeidsvillig

– Han er ikke samarbeidsvillig. Han er aggressiv, opphisset og nervøs, sa Olivier Dupas, visepolitimester i Dijon tidligere onsdag.

20-åringen har vært internasjonalt etterlyst siden fredag i forrige uke.

Fått advokat

Lindéns advokat Michelle Riquet sier til VG at klienten hennes ikke har sagt noe om han vil til Norge, eller om han vil utleveres dit.

– Han har ikke sagt noe om hvorfor han er her, eller noe annet om saken. Rettens behandling i dag var kun en formalitet, sier hun.

– Hvordan er hans tilstand?

– Svak, sier hun.

Havnet tilfeldig i Dijon

Etter opplysninger fra politiet i Dijon virker det som om han tilfeldigvis havnet i denne byen. Målet hans var å komme seg sørover.

Ifølge politiopplysningene som er kommet frem til nå, rømte 20-åringen tilbake til hjembyen Uppsala etter drapet og reiste videre derfra.

Aftonbladet skrev tirsdag at mobilen hans ble sporet til Belgia søndag. Samarbeidet med belgisk politi førte videre til Frankrike. Sentrale franske politimyndigheter kontaktet deretter det lokale politiet i Dijon som rykket ut til jernbanestasjonen og pågrep ham.

Politihunder og pansrede kjøretøy

Jourhavende på politihuset i byen sa tirsdag kveld at pågripelsen fant sted klokken 16.30. Fem minutter senere mottok politiet i Oslo beskjed fra sine franske kolleger om pågripelsen.

– Han kom nordfra med toget, fra Châlons-en-Champagne. Pågripelsen ble utført av sivilt politi og gikk rolig for seg, men de fikk støtte av innsatsstyrken, sa jourhavende.

Team fra Norge

Politiet i Norge planlegger å sende et team med norske avhørsfolk til Frankrike så snart som mulig.

– Vi vil begjære ham utlevert allerede i morgen. Hvor lang tid det vil ta avhenger om han sier seg enig i utleveringen, sa politiadvokat Christian Hatlo, som er påtaleansvarlig i saken, under pressekonferansen tirsdag.