– Vi har kontroll på gjerningspersonen. Hendelsen skal ha skjedd i et boligfelt på Vinstra, sier operasjonsleder Pål Andersen i Innlandet politidistrikt til Gudbrandsdølen Dagningen.

Den skadede personen er sendt til sykehuset på Lillehammer.

– Både avdøde og den mistenkte gjerningspersonen er i tenårene, sier politiadvokat Trine Hanssen til Aftenposten.

– Har dette skjedd på en institusjon eller lignende?

– Det har skjedd på en privat adresse. Hendelsesforløpet er ennå uklart, men vi mener at vi har pågrepet riktig person.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

Skjedde i boligfelt

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen har knivstikkingen skjedd i et boligfelt i Sorperoa. Politiet rykket ut da de fikk melding om at to personer var blitt knivstukket utendørs. Like før klokken 17 ble det opplyst at den ene var bekreftet død.

Bård Bårdløkken / NTB scanpix

Til lokalavisen Dølen sier ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, at dette er en ekstremt vanskelig situasjon.

– Kommunens psykososiale kriseteam er kalt ut og hele vårt fokus nå er på å hjelpe familiene til de involverte, sier ordfører Rune Støstad til Dølen.

– Dette er en ekstremt vanskelig og tragisk situasjon. Vi må gjøre alt vi kan for å hjelpe til nå. Ettersom flere får visst hvem de involverte er, så vil det bli vanskelig for mange. På hver sin måte vil de trenge hjelp. Kriseteamet skal gi hjelp med det er behov for, sier Støstad.

Ikke snakket med siktede

Den siktede tenåringen på Vinstra har fått oppnevnt advokat Lorentz Stavrum som forsvarer. Han har enda vært i kontakt med den siktede.

– Jeg har ikke kjennskap til saken utover det politiet har opplyst om til media. Det er enda såpass hektisk der oppe at jeg ikke har fått anledning til å snakke med min klient, sier Stavrum til Aftenposten.

– Jeg har bedt politiet om å bli oppdatert så snart det er teknisk mulig, men enn så lenge får jeg bare avvente, sier Stavrum.

Det bor cirka 2600 mennesker i Vinstra. Ordføreren mener det ikke er farlig å ferdes ute, i og med at den antatte gjerningsmannen er pågrepet. Men han oppfordrer om at halloween-feiring i bygda avsluttes av hensyn til de pårørende.

Forsøkte å avverge hendelsen

Den voksne personen som ble skadet i hendelen er kjørt til sykehus med kutt i beinet.

– Den som har fått knivskader kan ha fått det i forbindelse med at vedkommende prøvde å avverge hendelsen, sier operasjonsleder Andersen til NRK.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.54 onsdag og er nå i ferd med å varsle pårørende om det som har skjedd, skriver politiet i en pressemelding.

Kriseteamet i Vinstra kommune er varslet og kommunen har satt krisestab, skriver NRK.

– Tre familier er berørt. Vi har satt krisestab, som er samlet nå. Vi startet det psykososiale teamet for å gi støtte til dem som trenger det, sier ordfører Rune Støstad i Nord-Fron kommune til NRK.