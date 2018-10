Politiets sikkerhetstjeneste (PST) trakk fredag anken om å varetektsfengsle spionsiktede Mikhail Botsjkarjov (51).

– Han har ingen restriksjoner og kan dermed reise hjem til Moskva, sier politiadvokat Kathrine Tonstad til Aftenposten.

Like før klokken 12.30 fredag kom Botsjkarjov gående ut av porten på Oslo fengsel. Utenfor ventet en bil med representanter fra den russiske ambassaden.

Før han gikk inn i bilen satte han fra seg plastbagen med eiendelene sine, og svarte på noen spørsmål fra pressen. Med seg i bagen hadde han en liten eske melkehjerter.

Den russiske ambassaden skriver på Facebook at de gir konsulær bistand til Mikhail Botsjkarjov, og at de jobber med å skaffe ham de nødvendige dokumentene slik at han kan returnere til Russland.

Fakta: Dette er spionsaken på Stortinget Fredag 21. september: Den russiske tjenestemannen Mikhail Botsjkarjov (51) ble pågrepet på Gardermoen da han skulle reise ut av landet. Han hadde vært deltager på et IT-seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD). Det var 79 deltagerne fra 34 land på konferansen, i hovedsak administrativt ansatte i parlamenter. Under seminaret ble det reagert på at mannen skal ha hatt en underlig adferd mens han befant seg på Stortinget, og PST ble kontaktet. Russeren er siktet for brudd på straffelovens paragraf 121 om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Fengslingen er begrunnet med fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare. Han skal ha «samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler», heter det i en tidligere kjennelse fra Borgarting lagmannsrett. 51-åringen er ansatt som seniorrådgiver i departementet for informasjonsteknologi i Det russiske føderasjonsrådet i Dumaen. Botsjkarjov har sittet varetektsfengslet siden 22. september. Han avviser straffskyld og sier han bare gjorde opptak under seminaret. Russiske myndigheter har kalt pågripelsen en provokasjon, og har blant annet vist til at Botsjkarev var invitert av Stortinget. PST ba om forlenget varetektsfengsling under torsdagens rettsmøte. Men Oslo tingrett mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke russeren for spionasje. Fredag 19. oktober trakk PST anken. Dermed blir den spionsiktede russeren løslatt.

Ketil Blom Haugstulen

Siktelsen mot Botsjkarjov opprettholdes

PST opplyser at siktelsen mot russeren opprettholdes og den tekniske etterforskningen fortsetter.

– Det gjenstår fortsatt mye teknisk etterforskning, sier Tonstad fra PST.

Hun ønsker ikke å svare på om Botsjkarjov får ta med seg mobiltelefon eller datamaskin tilbake til Russland.

Politiadvokaten avviser at denne saken er pinlig for PST. Hun sier det ville vært feil å ikke reagere på den henvendelsen som kom fra Stortinget.

– Dette viser at det norske rettssystemet fungerer, legger hun til.

– Hvis den videre etterforskningen viser at Botsjkarjov har bedrevet spionasje, hvilke muligheter har PST til å straffeforfølge han?

– Det må vi ta stilling til når den tid kommer, svarer hun.

Oslo tingrett bestemte torsdag at russiske Botsjkarjov skulle løslates fra varetekt. PST anket kjennelsen, men fredag trakk de anken.

– Hva var avgjørende for at dere valgte å trekke anken?

– Oslo tingrett avsa i går en kjennelse hvor retten under noe tvil kom til at grunnvilkåret for fortsatt varetektsfengsling ikke lenger foreligger. PST har foretatt en fornyet helhetsvurdering, både når det gjelder bevissituasjonen og tidsaspektet man står ovenfor når det gjelder de tekniske undersøkelsene som ikke er ferdigstilt. I sum har vi kommet til at det er riktig i dag å løslate siktede, svarer politiadvokaten.

Ketil Blom Haugstulen

Forsvarer: «Eneste riktige»

Botsjkarjovs forsvarer, Hege Kristine Aakre, ble kjent med at PST trakk anken rundt 10.30 fredag formiddag.

– Det er det eneste riktige, og viser at også de har innsett at mistanken som har oppstått er grunnløs, sier hun.

Hun opplyser at Botsjkarjov reiser tilbake til Russland så fort som mulig, men hun vet ikke når. Etter kjennelsen hadde blitt lest opp torsdag, sa Botsjkarjov følgende:

– Nå vil jeg reise hjem så fort som mulig.

– Saken var fabrikkert

I Moskva er saken blitt flittig sitert av flere nettmedier. Lederen for Føderasjonsrådet, Valentina Matvijenko, uttrykker glede:

– Fra aller første dag av arrestasjonen har vi sagt at alle anklagene mot vår kollega var funnet opp og at saken var fabrikkert, sier hun.

– Jeg er sikker på at forholdet mellom våre land i fremtiden vil fortsette å være basert på sunn fornuft, sier Matvijenkoifølge Ria Novosti.

Tidligere E-sjef: – Lett å rette kritikk mot PST

– Dette er en åpenbar erkjennelse fra PSTs side at det ikke er tilstrekkelig bevisgrunnlag i saken mot Botsjkarjov, sier tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen til Aftenposten.

– Er dette en pinlig eller alvorlig sak for PST?

– Jeg syns ikke det. Det er lett å rette kritikk mot PST, men denne saken er et godt eksempel på godt arbeid fra et sikkerhetspoliti, svarer Grandhagen.

Han påpeker at Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett to ganger har kommet frem til at det har vært skjellig grunn til mistanke mot Botsjkarjov.

– Han hadde gjort ting som fikk andre til å reagere, som fikk PST til å pågripe han. Så har man sikkert hatt behov for tid til å gå igjennom hans forklaring og betydelige tekniske undersøkelser.

Han mener at det var helt naturlig å etterforske denne saken, og forsøke å finne ut hva som har skjedd.

– Men det er helt sikkert ting ved denne saken som vi aldri kommer til å få vite, legger han til.