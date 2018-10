I flere omganger har Aftenposten omtalt historien om Norwegian-passasjerene som skulle flys fra Gatwick til Oslo på formiddagen fredag 10. august, men der det tok 13 timer før flyet landet i Oslo.

Passasjerene fra flyvningen D82803 satt innestengt sammenhengende i over ti timer på Gatwick, mens de fikk minimalt med mat og drikke. Eldre ble dårlige, en mor med baby gikk tom for bleier. Det har Aftenposten fått dokumentert gjennom e-poster sendt til avisen.

Flere opplevde at besetningsmedlemmer kjeftet på dem.

Over 80 av passasjerene har rettet et massivt gruppekrav mot selskapet.

Så sent som 6. september hevdet selskapet at problemene skyldtes tordenvær og at flyplassen var stengt.

Den 7. september fikk Aftenposten bekreftet fra flyplassen at den aldri var stengt.

Så hva har skjedd siden?

Dette har skjedd

Norwegian har underveis endret tonen. I en utfyllende mail til en passasjer den 9. oktober erkjenner selskapets kundeservice (Customer Relations) at Gatwick aldri var stengt. De skriver at det kunne ligget an til høyere erstatning hvis utsettelsen skyldtes omstendigheter selskapet hadde innflytelse på, nærmere bestemt 250 euro pr. passasjer, men avviser at så var tilfelle.

Selskapet skriver at samtlige avganger for en periode i retning Norge, ble ilagt begrensninger. Begrensninger som følge av vær regnes som ekstraordinære omstendigheter, som ikke gir rett til kompensasjon.

«Men», skriver selskapet, «basert på den ekstreme forsinkelsen passasjerene opplevde, vil vi tilby en kompensasjon».

Kompensasjonen beløper seg ifølge kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss til 300 euro, samt refusjon av transport etter ankomst. De som har hatt utgifter til mat, enten på Gatwick eller på Gardermoen, har fått refundert dette, skriver Næss i en mail til Aftenposten.

For dem som måtte være misfornøyd henviser Næss passasjerer til AviationADR, et uavhengig klageorgan for flypassasjerer.

Flyforsinkelser.no var positive, men så ...

Enkelte som var om bord har bedt om hjelp fra kundeserviceselskapet Flyforsinkelser.no, et selskap som hjelper passasjerer med å få kompensasjon fra flyselskapet når fly er forsinket, kansellert eller overbooket.

De meldte raskt tilbake at det var gode sjanser for erstatning. De regnet «formentlig» med å anke til lagmannsretten om deres krav skulle bli avvist av Norwegian.

Da flyselskapet så avviste saken, begrunnet nettopp med «særlige usedvanlige omstendigheter som flyselskapet ikke kunne ha innflytelse på», nemlig dårlige værforhold, ga imidlertid Flyforsinkelser.no selskapet medhold.

Heiko Junge, NTB scanpix

Aksepteres ikke av passasjerene

Det er den amerikanske passasjeren John Ellis som nå leder gruppekravet mot selskapet. Ellis, som reiste med familie fra USA til Oslo via London, skriver i en mail til Aftenposten at han er fortørnet over at Norwegian fraskriver seg ansvaret for forsinkelsen og at selskapet avviser klager fra passasjerer. Han forsøker nå å få saken omtalt i amerikanske medier.

– Selskapet hevder at gruppekravet er «løst», men vi vet ikke hva dette betyr. Vi krever minst 1000 euro pr. person (rundt 9500 kroner, journ.anm.), full refusjon av billettutgifter og transportutgifter i Oslo, skriver Ellis.

– Vi ble nektet basisrettigheter som mat og vann og mulighet til å forlate flyet, fastslår han.

Han stiller fortsatt spørsmål ved hvordan andre Norwegian-flyvninger fra Gatwick samme dag kunne ta av i retning Oslo, og lande i rute, blant annet ett klokken 15.05, mens hans eget fly ble stående time etter time.

– Etter å ha blitt forsinket fem timer om bord, på en flyplass, skal passasjerer bringes tilbake til terminalen for forfriskninger og bli informert om andre flymuligheter. Dette skjedde aldri, sier han.

Norwegian topper British Airways på flyrutene til og fra New York.

Norwegian opprettholder sine forklaringer på problemene.

Disse er:

Det er uvanlig at et fly måtte vente så lenge på å komme ut på rullebanen.

Da vi fikk bekreftet at det ville ta lang tid før vi fikk ta av, returnerte vi og satte av passasjerer som ønsket det.

Da vi inntok ny plass i køen gikk det igjen svært lang tid å få tildelt ny avgangstid.

Vi måtte returnere igjen, etterfylle drivstoff og skifte besetning.

På grunn av ekstreme konsekvenser situasjonen fikk for alle flyselskaper var tilgangen på ekstra forsyning av mat og drikke særdeles begrenset.

Selskapet avviser fortsatt at det fant sted tekniske problemer som bidro til å forsinke flighten.