Flere ganger i vinter har AUF-arrangerte fester blitt utsatt på grunn av metoo-sakene i Arbeiderpartiet.

Da årets påskefest ble holdt 5. april, ble alle tidligere AUF-ledere invitert, inkludert Giske. Festen startet med middag på Stortinget, før turen så gikk videre til utestedet Justisen, skriver NRK.

– Dette er rystende, og noe som flere reagerer på, påstår nestleder i Gamle Oslo Ap, Anna-Sabina Soggiu, som mener at dette forsterker inntrykket av at Ap ikke tar inn over seg hva Giske har gjort.

NRK skal dessuten være kjent med at flere som deltok på festen reagerte på Giskes oppmøte.

Både partisekretær Kjersti Stenseng og leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, bekrefter at de var på festen.

– Alle tidligere ledere invitert

AUF-leder Mani Hussaini var til stede på festen, men har ingen problemer med at Giske var med.

– Varselsakene er håndtert og Trond har tatt konsekvensene. Så vidt jeg vet, inviterte Løvebakken AUF alle tidligere ledere, generalsekretærer, sentralstyremedlemmer og andre som har hatt sentrale verv i AUF til middagen på Stortinget, sier Hussaini til NRK.

Det var stortingsrepresentant Åsmund Aukrust i Ap som sendte ut invitasjonene.

– Dette er en årlig middag for stortingsrepresentanter med bakgrunn fra AUF, sier Aukrust som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Trond Giske ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.