Per Valebrokk slutter som sjefredaktør i E24

Valebrokk (46) går til det nystartede Storm Communications, som Petter A. Stordalen og Kruse Larsen står bak. Han blir seniorrådgiver og partner, opplyser Storm Communication i en pressemelding.

Valebrokk har vært sjefredaktør i E24 siden 2008 – og var selv med på å starte nettavisen i 2006, skriver DN.

Stordalen er svært fornøyd med å få Valebrokk med på laget.

– Vi bygger et nytt byrå med de flinkeste folkene i bransjen. Med sin tunge medie- og ledererfaring og forståelse for digitale kanaler, er Per en perfekt match for selskapet, skriver Stordalen i pressemeldingen.